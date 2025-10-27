Casumaro sfiora il colpaccio. Pareggia e prende un palo

V. Castelfranco

1

Casumaro

1

V. CASTELFRANCO: Scardovelli, Pedone, Gargiulo (22’ st Abaidoo), Beqiraj, Testa, Benkhouail, Romanciuc (22’ st Campani), Ndiaye, Calamosca, Palmieri, Angoh. A disposizione: Bianchi, Siry, Bartolini, Di Gregorio, Angelino, Passini, Tondelli. All.: Rizzo.

CASUMARO: Saccenti, Pansini (18’ st Benini), Vinci, Farina, Ceneri, D’Elia, Correggiari (21’ st Catozzo), Barbieri (35’ st Bergami), Daniel (14’ st Lodi), Chinappi (1’ st Pressato), Govoni. A disposizione: Pancaldi, Bellodi, Pascuccio, Guernelli. All.: Rambaldi.

Arbitro: De Luca di Piacenza.

Reti: 7’ st Ndiaye (V), 12’ st Pressato (C).

Note: ammoniti: Scardovelli (V), Beqiraj (V), Abaidoo (V).

BUON PUNTO per il Casumaro, che esce indenne dal campo della Virtus Castelfranco dopo una partita combattuta e a tratti vibrante, soprattutto nella ripresa. Finisce 1-1, con gli uomini di Rambaldi che si confermano squadra solida, capace di reagire alle difficoltā. Il primo tempo è a tinte rossoblu: il Casumaro tiene il pallino del gioco e costruisce almeno tre situazioni pericolose, ma manca la zampata. La partita cambia volto a inizio ripresa. Al 6’ st Ndiaye sfrutta una rimessa laterale innocua e, con un tiro deviato, porta avanti i padroni di casa. Un gol che avrebbe potuto tagliare le gambe a molti, ma non al Casumaro, che reagisce con orgoglio. Rambaldi inserisce forze fresche e proprio uno dei nuovi entrati, Pressato, impatta la gara dopo pochi minuti. Al 12’ st, su una mischia confusa in area, l’attaccante rossoblu si coordina in rovesciata e batte Scardovelli, riportando la sfida in equilibrio. Nel finale i ferraresi sfiorano addirittura il colpaccio con Govoni, che allo scadere colpisce un palo clamoroso da pochi passi.