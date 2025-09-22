Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
Ferrara
Casumaro soffre, ma con Lodi sigilla la gara
22 set 2025
MATTEO RADOGNA
22 set 2025
MATTEO RADOGNA
Cronaca
Casumaro soffre, ma con Lodi sigilla la gara

Bentivoglio 0 Casumaro 2 BENTIVOGLIO: Albertazzi, Grazioso, Cioni (40’ st Balboni), Perelli (31’ st Minelli), Panzacchi, Di Giulio, Anatriello (8’ st Parmeggiani), Righetti, Pirreca...

Il capitano del Casumaro Benini

Bentivoglio

0

Casumaro

2

BENTIVOGLIO: Albertazzi, Grazioso, Cioni (40’ st Balboni), Perelli (31’ st Minelli), Panzacchi, Di Giulio, Anatriello (8’ st Parmeggiani), Righetti, Pirreca (38’ st Speculato), Mezzetti (39’ st Bisteghi), Raspadori. A disposizione: Lipparini, Sofri, Cacciapuoti, Di Stefano. All.: Melotti.

CASUMARO: Saccenti, Ceneri, Vinci, Benini, Farina, D’Elia (45’ st Bergami), Correggiari, Barbieri (27’ st Catozzo), Daniel (32’ st Lodi), Chianappi (42’ st Pansini), Govoni (39’ st Pressato). A disposizione: Pancaldi, Bellodi, Cavicchi, Guernelli. All.: Rambaldi.

Arbitro: Zullo di Bologna .

Reti: 45’ pt Correggiari (C), 37’ st Lodi (C).

Note: ammoniti: Farina (C), Barbieri (C), Lodi (C).

Una vittoria di cuore e sacrificio per gli ospiti. Il Casumaro torna da Bentivoglio con tre punti preziosi, frutto di una gara affrontata con lucidità, compattezza e spirito di squadra. Nella quarta giornata del campionato di Promozione, girone C, i ragazzi in maglia rossoblu hanno dimostrato ancora una volta di saper soffrire e colpire al momento giusto, portando a casa una vittoria di misura che pesa tantissimo in classifica e nel morale del gruppo. Il primo tempo è stato caratterizzato da grande equilibrio. Il Bentivoglio ha provato a sfruttare la spinta del proprio pubblico, ma il Casumaro non si è lasciato intimorire e ha saputo rispondere colpo su colpo. La squadra ospite ha mostrato organizzazione, compattezza tra i reparti e una buona gestione del possesso palla, cercando di rendersi pericolosa con rapide ripartenze. è stato proprio in chiusura di frazione che la partita si è sbloccata: un episodio fortunoso, nato da una deviazione, ha favorito il Casumaro che, con cinismo e prontezza, è riuscito a trovare il gol del vantaggio con Correggiari. Un lampo che ha indirizzato la gara. Nonostante la pressione crescente del Bentivoglio di casa e una partita che si è fatta via via più fisica, il Casumaro ha mantenuto lucidità, respingendo con ordine gli attacchi. Al 37’ del secondo tempo Lodi sigilla la partita.

© Riproduzione riservata