Catasto, ritardi e problemi Mistri: "Notai penalizzati Così ci rimette l’economia"

di Federico Di Bisceglie

Se il catasto non funziona son problemi per tutti. "E le ricadute, anche sull’economia della città, sono devastanti". A lanciare l’allarme è Alessandro Mistri, notaio di lungo corso, che lamenta una "serie infinita di disservizi" che hanno riverberi evidenti sia sui cittadini direttamente coinvolti, sia, più in generale su tutte le pratiche che i notai si trovano a gestire. "Spesso si parla di problemi legati all’eccesso di burocrazia nelle pratiche che passano dagli enti pubblici – così Mistri – e, purtroppo, la realtà è sotto gli occhi di tutti. I continui ostacoli che ci vengono frapposti ingenerano un grande malcontento tra le persone che spesso hanno i notai come interlocutori". A cascata questo malcontento diffuso spinge i cittadini ad avere "una bassa considerazione della professione". Perché, ricorda Mistri, "i notai sono chiamati a fornire un servizio alle persone, ma devono essere messi nelle condizioni di farlo". Ad aggravare questo quadro, già non particolarmente rassicurante, concorrono altri due fattori. "Il primo è legato allo smart working negli uffici pubblici – scandisce il notaio – che spesso rappresenta un ulteriore impedimento, perché viene a mancare del tutto il contatto personale tra professionisti e uffici. In secondo luogo, queste difficoltà intervengono in una piazza, quella ferrarese, che a livello della nostra professione sconta una grande carenza". I notai nella nostra provincia "sono 29 a fronte di 42 ‘posti’ disponibili". Dunque, sebbene i problemi legati agli accessi negli uffici pubblici riguardino, a macchia d’olio, un po’ tutto il territorio nazionale, "non aiutano certo a rendere il nostro territorio potenzialmente attrattivo per i notai di nuova nomina". Gli impatti sull’economia, secondo Mistri, sono evidenti. Tanto più che "se un notaio non è messo nelle condizioni di aver accesso, ad esempio, a una visura catastale, non può essere perfezionato un atto di compravendita. Lo stesso discorso vale per tutte le altre pratiche per le quali occorre l’intermediazione del notaio". Senza contare i "grandissimi ritardi" con i quali "vengono accordati gli appuntamenti ai professionisti negli uffici pubblici". Eppure, conferma Mistri, da parte dei notai c’è "la massima disponibilità alla collaborazione". Prova ne sia "l’apertura dello sportello ‘il notaio risponde’, attivato attraverso una convenzione con il Comune e che sta servendo a tanti cittadini per chiarire diversi dubbi".