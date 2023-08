"Catene e paletti abusivi sull’argine del Po"

Catene, paletti e cartelli di divieto sull’argine demaniale, per impedire ai pescatori di risalire, dal villaggio turistico Lucciole nella Nebbia, all’argine che raggiunge il Po. Li hanno messi i vicini di casa. Pochi metri di argine pubblico sono diventati racconti di "incontri bizzarri" per i turisti che, in inglese e in tedesco, scrivono al villaggio raccontando di chi "li ferma chiedendo di non calpestare l’erba" e imponendo loro un passaggio alternativo sulla scarpata. Succede a Stellata in Via Argine Po, là dove fino agli anni ‘50, prima della costruzione dell’argine che mette in sicurezza un paese, bastava aprire il cancellino dell’orto per trovarsi sulla strada principale.

C’è quanto basta perché Patrizia Micai, avvocato, moglie di Fabio Marchetti che insieme ai figli gestisce il villaggio, invii prima una diffida e poi, a fine luglio, una denuncia scrivendo e comunicandola a tutti gli enti, da Aipo alla Protezione civile, all’Agenzia per la sicurezza territoriale, dopo aver invitato ad un sopralluogo, dove sono andate, le forze dell’ordine. Ma una soluzione evidentemente ancora non si trova. Paletti, cartelli e catene, restano. "Continuiamo a far turismo anche se i vicini di casa non vorrebbero – racconta –. Non siamo in piazza San Marco, con migliaia di turisti, ma parliamo di due o tre pescatori alla settimana. L’Aipo si sta interessando per vedere se si tratta di una questione di vicinato o di una violenza privata, perché ci sono cartelli e catena sull’argine demaniale". La vicenda è complessa, ma visibile a chiunque transiti. Non è tutto. "Inoltre – scrive la Micai nelle comunicazioni agli enti – succede che fermino le persone urlando e chiedendo di non passare". I fatti sono stati esposti all’Autorità Giudiziaria tramite deposito di querela . "Gli interessati hanno ricevuto raccomandata quale diffida – spiega la Micai – ma ad oggi la situazione persiste. Si modifica ora per ora rendendo impossibile alla struttura di svolgere regolarmente la propria attività senza disturbo". Da qui la richiesta alle autorità: "Di ripristinare lo stato precedente di legalità. Siamo in area demaniale – insiste la Micai – nessuno può senza autorizzazione installare opere. Aipo non autorizza mai a nessuno l’istallazione di paletti o insegne, tanto che Lucciole nella Nebbia è dal 2012 aperto al pubblico e non ha mai potuto istallare insegne proprio per una questione di ordine pubblico e per evitare che i paletti possano recare danno alle persone. Pertanto si chiede l’immediata rimozione".

Claudia Fortini