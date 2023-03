Catone in Utica, boom di clic in rete Diecimila visualizzazioni nel mondo

L’opera lirica Catone in Utica, in poche ore, ha raggiunto le 10.480 visualizzazioni da tutto il mondo su Opera Vision. Il 17 marzo, infatti, la piattaforma dedicata allo streaming di spettacoli lirici, che conta su Youtube quasi 99mila iscritti, ha ospitato lo spettacolo prodotto dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e andato in scena a teatro venerdì e domenica. Si tratta per il teatro ferrarese della prima partecipazione sul canale di Opera Europa, principale organizzazione internazionale per i teatri d’opera e festival lirici professionali del continente che unisce oltre 215 membri provenienti da 43 differenti paesi (l’Abbado ne è membro dall’autunno scorso). Con oltre 420 mi piace e tantissimi commenti, l’opera ha fatto conoscere Ferrara e le sue attività ad appassionati di lirica di tutto il mondo.

I saluti durante la diretta sono arrivati da utenti provenienti da varie città d’Europa come Budapest, Milano, Stoccolma, dalla Spagna, e anche da Seattle. Tanti i "bravi" e "bravissimi" arrivati da ogni parte del globo, dedicati al maestro Sardelli, considerato dai commentatori "un direttore d’eccellenza" che "fa vivere la musica del prete rosso in maniera travolgente". Altri ringraziamenti sono andati al cast, a Opera Vision e allo staff del teatro Comunale per la rappresentazione dell’opera, nelle lingue più varie: dall’italiano allo spagnolo, all’inglese, altri utenti hanno scritto le loro felicitazioni anche in polacco e tedesco. "Proseguiamo, dopo Il Farnace, nella scoperta dei rapporti tra Antonio Vivaldi e Ferrara: quest’anno abbiamo realizzato Catone in Utica, e continueremo a investigare questa relazione speciale tra il prete rosso e la nostra città attraverso la competenza e le doti artistiche di Federico Maria Sardelli, che considero il più grande conoscitore e interprete del compositore veneziano – dice il direttore artistico della Fondazione Teatro Comunale, Marcello Corvino – Dopo il successo internazionale del Farnace, che ha avuto grandissima visibilità anche all’estero, per la prima volta il Comunale ha trasmesso la nuova produzione Catone in Utica in diretta su Opera Vision, piattaforma di streaming di Opera Europa, istituzione cui aderiscono i più importanti teatri del mondo e che pone il nostro operato all’attenzione del grande pubblico operistico, dal Giappone all’America".