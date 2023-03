Cattedra dei credenti 2023, a Casa Cini interviene Enzo Biemmi

Come oggi una generazione narra all’altra nella scuola e nella Chiesa? Da questo interrogativo prende le mosse la seconda edizione della Cattedra dei credenti - dal titolo ’Una generazione narra l’altra’ - ideata e coordinata da Piero Stefani, quest’anno assieme alla Scuola diocesana di Teologia per Laici ’Laura Vincenzi’ e all’Istituto di Cultura Casa Cini (via Boccacanale di Santo Stefano, 24), nella cui sede si svolgeranno gli incontri.

Il secondo dei tre incontri è in programma oggi, alle ore 20,30 sul tema ’Il catechista interpellato dalla catechesi sacramentale’. Due catechiste intervistano Enzo Biemmi, della Congregazione dei fratelli della Sacra Famiglia, catecheta. Il veronese fratel Enzo Biemmi, della Congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia, è docente presso vari istituti, collaboratore dell’Ufficio Catechistico Nazionale e incaricato dalla Cei per una valutazione generale circa il progetto dell’Iniziazione cristiana. Già presidente dell’équipe europea dei catecheti, si è formato all’Università di Filosofia di Torino e allo Studio Teologico di Verona. Si è specializzato in pastorale e catechesi all’Istituto Superiore di Pastorale Catechistica di Parigi e ha conseguito il dottorato in teologia all’Università Cattolica di Parigi e in Storia delle Religioni e Antropologia Religiosa alla Sorbona.

L’ultimo incontro in programma vedrà, invece, la presenza della nota imprenditrice e dirigente d’azienda Marina Salamon. L’appuntamento sarà per giovedì 30 marzo alle ore 20,30 sul tema ’Un’imprenditrice alla scuola di don Milani’, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo don Milani di Ferrara. Modera Piero Stefani. Contatti Segreteria Scuola: tel. 0532-242278 – mail [email protected] – sito www.stlferraracomacchio.it