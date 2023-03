Cattedra dei credenti, stasera a Casa Cini c’è Marina Salamon

Stasera alle 20.30 a Casa Cini a Ferrara (via Boccacanale di Santo Stefano, 24) interverrà l’imprenditrice Marina Salamon. Si tratta del terzo e ultimo incontro della “Cattedra dei credenti” coordinata da Piero Stefani con la Scuola di teologia per laici ’Laura Vincenzi’. Tema dell’incontro, ’Un’imprenditrice alla scuola di don Milani’. Marina Salamon nata nel 1958 a Tradate (Varese), è diventa imprenditrice quand’era ancora universitaria, fondando ’Altana’, azienda leader nel settore di abbigliamento per bambini. Nei primi anni ’90 assume il controllo della società di ricerche di mercato ’Doxa’ mentre nel 2014 diventa azionista di maggioranza di ’Save the Duck’, azienda che produce piumini senza fare uso di penne d’oca. Nel ’94, per qualche mese, ha fatto anche parte della Giunta di Venezia guidata da Massimo Cacciari. Salamon ha quattro figli, una figlia in affido e assieme al marito Paolo Gradnik ospita due famiglie ucraine.