Cattedrale, apertura vicina. Dai pilastri spuntano tesori: "Ma resteranno le reti"

Manca poco alla riapertura del culto nella Cattedrale. Una piccola parte di chiesa rimarrà comunque occupata dal cantiere, allo scopo di lavorare, appena ce ne sarà la possibilità, anche sui pilastri minori. A raccontare di più su questa imminente riapertura, su cosa è stato trovato e su come proseguiranno i lavori è don Stefano Zanella, ingegnere e capo dell’ufficio tecnico diocesano. Fondamentale, racconta, sarà "tornare a pregare e a celebrare le funzioni religiose. Avevamo già restituito una parte di questo luogo con la mostra e la possibilità di pregare alla madonna delle grazie, ora vorremmo però che si potesse tornare al silenzio della cattedrale e alle celebrazioni".

Nella Cattedrale, aggiunge, "vedremo purtroppo ancora le reti a protezione dei soffitti perché sulle navate e sugli intonaci non si è lavorato, quindi per motivi di sicurezza la protezione deve rimanere, ma saranno visibili i nuovi pilastri restaurati, colorati, e alcuni inserti dei quattro capitelli che sono stati ritrovati. Per ora abbiamo completato la fase più intensiva dei lavori, legata agli otto pilastri principali, e provando ad aprire alcuni pilastri minori abbiamo avuto delle sorprese".

Da un anno occupa la navata centrale la grande mostra multimediale ’Il Cantiere della Cattedrale’ che, grazie a pannelli fotografici, totem interattivi e video, ha raccontato a ferraresi e turisti le operazioni di restauro e recupero degli otto pilastri portanti dell’edificio, che hanno portato alla luce straordinari capitelli medievali. I quali saranno studiati e alcuni rimarranno visibili, uno in particolare, inglobato nel pilastro secondario più vicino al presbiterio, sul lato destro (guardando dall’ingresso principale) raffigura un telamone, una cariatide maschile con funzione di sostegno. Altre tre figure simili sono riemerse dai capitelli medievali negli anni scorsi, altre due del XII secolo si trovano nel protiro, e altrettante nell’atrio.

Rimarrà presente nel duomo una parte di cantiere, allo scopo di lavorare ai pilastri minori appena ce ne sarà la possibilità, in modo da poter riaprire senza dover attendere i tempi economici, burocratici e della progettazione per i capitelli minori, lavori che si potranno eseguire anche con la cattedrale aperta e fruibile. "La capienza – specifica don Zanella – sarà quella di sempre, ci sarà solo una piccola parte che rimarrà occupata dal cantiere, minima rispetto alla grandezza dello stabile, sul lato sinistro, nella zona del battistero, che sarà opportunamente indicata. Rimarranno però i ponteggi, in attesa dei nuovi lavori".

Nei pilastri minori, "pensavamo non ci fossero opere d’arte come nei maggiori, invece aprendoli abbiamo trovato un capolavoro, un telamone ben conservato come quelli della facciata della cattedrale. A fine ottobre si prevede la fine di questa prima parte di lavori e la chiusura della mostra, ci saranno quindi alcuni giorni di disallestimento, poi la cattedrale sarà riportata alla sua fisionomia originaria, con la risistemazione dei banchi e degli ornamenti.