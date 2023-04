Ferrara: i lavori alla Cattedrale: quando riapre

Ferrara, 18 aprile 2023 – Si prospetta intorno al Natale 2023 la riapertura della Cattedrale, come affermato durante la visita al cantiere che si è svolta ieri, insieme a don Stefano Zanella, capo dell’ufficio tecnico dell’arcidiocesi Ferrara-Comacchio.

Il cantiere della Cattedrale di Ferrara: la riapertura è prevista a Natale 2023 (Bp)

"Vi mostreremo i risultati di quello che è il cantiere più importante della città – esordisce don Zanella-, la cattedrale di Ferrara, perché questi sviluppi comportano delle novità per la riapertura dell’edificio, che speriamo avvenga quanto prima, diamo come data ultima il Natale 2023. Con la visita di oggi mostriamo gli sviluppi dell’intervento e quello che già oggi è visibile, in particolare due pilastri a cui sono stati tolti i ponteggi e si sta terminando il restauro, riprendendo il colore originale della cattedrale".

I primi danni del sisma del 2012 si erano riscontrati sulle lanterne e sulla facciata, aggettante di 46 centimetri sulla piazza. Tramite la protezione civile, si sono ottenuti fondi per coprire la facciata e sistemare le lanterne, e questo intervento ha mostrato i danni al protiro, a tutt’oggi coperto, per obbligo della Soprintendenza, a scopo di protezione. Successivamente, controllando i pilastri, si sono scoperti ulteriori danni strutturali.

“La sicurezza era a 0,5 – spiega Zanella –; non si poteva tenere aperta la cattedrale perché lo studio fatto nel 2018, analizzando i pochi dati disponibili, portava a supporre che ci fosse una frattura fragile sui pilastri, e c’era la paura che la cattedrale cadesse. Abbiamo quindi cambiato progetto, intervenendo sui pilastri, e da lì si è vista la necessità di sicurezza. Grazie a Soprintendenza e Regione Emilia Romagna, da un piccolo cantiere abbiamo ottenuto un’analisi completa di un edificio che credevamo di conoscere, ma che oggi conosciamo meglio".

Nel cantiere si sta ora terminando il restauro dei primi due pilastri, riapponendovi anche la decorazione storica e ricostruendo la parte risalente al restauro novecentesco. Lo studio durante i lavori ha mostrato interventi ripetuti sui pilastri, in particolare uno strutturale del Novecento, ancora visibile.

“Aprire il pilastro ci ha fatto vedere che è già stato incatenato nel Novecento e questo ci ha permesso di tirare un sospiro di sollievo – prosegue don Stefano Zanella –. La colonna antica, medievale, è dentro al pilastro, con cadenza diversa da ogni pilastro, e a sette metri di altezza ci sono dei capitelli perfettamente conservati. Dove il capitello non creava problemi veniva coperto per attaccare l’intonaco, ma c’è un buco, le parti non sono ammorsate. Si è quindi intervenuti con un intonaco nuovo, iniettando della malta cementizia e delle barre filettate per consolidare le murature slegate e riempire le caditoie".

Secondo don Zanella, la particolarità dell’intervento novecentesco è di essere stato fatto tutto in opera, dentro la cattedrale. Dai documenti della Soprintendenza è emersa una traccia dei lavori del 1930, che segnalavano qualche problematica sui pilastri ma, essendo stati fatti con la cattedrale aperta, furono piccoli interventi puntuali.

La chiusura attuale della cattedrale ha invece permesso un’indagine più ampia, che si è allargata anche alla base della Cattedrale, ed ora prosegue con l’ "interrogazione" dei pilastri più piccoli.