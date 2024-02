Cattedrale, si riapre al culto. Ora è ufficiale: il 23 marzo: "Lì inizierà la settimana santa"

Non sta nella pelle don Stefano Zanella, ingegnere e responsabile dell’ufficio tecnico-amministrativo della Diocesi. Il motivo? L’annuncio, grazie all’ultimo ok dell’arcivescovo Gian Carlo Perego, della riapertura al culto della cattedrale. E dopo tanti rinvii, da ieri abbiamo finalmente una data: il 23 marzo. Tutto è racchiuso in una breve – ma essenziale – nota arrivata ieri mattina che recita: "Mons. Gian Carlo Perego, in unione con il Capitolo della Cattedrale, annuncia che alle 17.30 di sabato 23 marzo, con la processione delle Palme e la santa messa nella domenica della passione del Signore, verrà solennemente riaperta la Cattedrale. Tutta la cittadinanza è invitata". Un avviso che lo stesso don Zanella, fresco dell’investitura di ’monsignore’, non nega di aver fatto girare ovunque, tra siti e canali social. Perché, dice con orgoglio, "tutti ne abbiamo la necessità, anche chi non crede. Giusto che l’intera comunità possa riappropriarsene".

Il gioiello incastonato nel cuore cittadino, costruita a partire dal XII secolo che, ha resistito a ben due terremoti (1571 e 2012) e a un adeguamento del 1712, è chiusa al pubblico dal 4 marzo 2019 per restauri e consolidamento necessari per sanarne i cronici difetti strutturali e danni vari (questa sera alle 21 al cinema Santo Spirito verranno illustrati i dettagli, ne parliamo nel colonnino accanto, ndr). "Il lavoro di ristrutturazione – afferma don Zanella – è stato fatto tutto nelle ossa, cioè nelle strutture della Cattedrale. Abbiamo dato vita a un consolidamento enorme, mai visto prima nei secoli scorsi".

I primi guai dovuti al sisma del 2012 erano venuti alla luce sulle lanterne e sulla facciata, uno studio fatto nel 2018, poi, portò a supporre che ci fosse una frattura sui pilastri, e per questo la sicurezza di continuare a tenerla aperta non c’era più. "Abbiamo completato – riprende – gli interventi di consolidamento degli otto pilastri, ma la zona di cantiere, nella parte laterale di sinistra, resterà e ci dovremo abituare a questo. La basilica, infatti, è un edificio fragile per età e per necessità di interventi. Abbiamo volutamente lasciato aperto il cantiere, ci sono ancora tre pilastri minori da indagare e da rafforzare. Oltre a tutto ciò troveremo ancora le reti di protezione sul soffitto".

Per concludere il cosiddetto ’lotto terremoto’, ovvero i lavori di ripristino curati dalla Curia per il post 2012, mancano ancora tre tappe: la sistemazione delle volte della basilica, il rinforzo della facciata principale e quella dell’abside rossettiano". Altro discorso per quanto concerne i lavori inseriti nel ’lotto Franceschini’, ovvero i 7.7 milioni provenienti dal Ministero della cultura e curato dal Comune, i quali andranno a coprire le sistemazioni delle facciate laterali e principali dell’edificio compreso il protiro ("su questo c’è già uno studio in atto"); e il progetto campanile "che dovrà essere appaltato".

"Ma oggi – sorride ancora don Zanella – è un giorno di festa, di enorme soddisfazione. Pensare di iniziare la settimana santa in Cattedrale, è qualcosa di incredibile. Sì, la riapertura farà bene a tutti".

Nicola Bianchi