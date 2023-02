Cattivi odori a Copparo e Brazzolo Una commissione per vederci chiaro

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale è stata istituita la Commissione speciale relativa alla persistenza di odori sgradevoli in centro abitato a Copparo e Brazzolo, che ormai da anni vengono segnalate da parte della cittadinanza. Dunque, la nuova Commissione speciale avrà il compito di approfondire le problematiche registrate nelle due realtà del territorio. La composizione della Commissione è stabilita in cinque membri, di cui tre di maggioranza e due di opposizione, che sono stati comunicati nell’ambito del Consiglio comunale che si è tenuto nella serata del 23 febbraio scorso. Sono stati individuati Carlo Bertelli, Enrico Bruciaferri e Michela Rossetti del gruppo politico Lega, Enrico Bassi del gruppo politico Pd e Diego Farina, consigliere indipendente. Presidente e vice presidente verranno eletti al proprio interno dallo stesso organismo nel corso della prima riunione.

La Commissione consiliare speciale avrà durata di sei mesi, eventualmente prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, durante i quali, a fronte delle difficoltà che si riscontrano soprattutto nell’identificare le fonti e successivamente le possibili soluzioni del problema, fornirà il proprio supporto tecnico-scientifico e normativo. Verrà dunque effettuato un lavoro di approfondimento volto a indirizzare l’amministrazione comunale verso l’assunzione di azioni mirate a verificare le possibili soluzioni da attuare nei confronti delle fonti di tali problemi. La Commissione è incaricata di effettuare l’analisi e l’approfondimento delle problematiche, con prioritario riguardo all’identificazione delle possibili fonti, mediante l’assunzione di apposite audizioni di autorità e di responsabili competenti per materia, dell’assessore dell’Ambiente e del sindaco e attraverso l’accesso alla documentazione amministrativa, così come l’acquisizione di informazioni in generale. L’organismo dovrà relazionare al Consiglio comunale al termine dei propri lavori, o a cadenze prestabilite in caso di necessità, circa l’esito eo l’avanzamento delle attività svolte. Inoltre dovrà verificare, previo approfondimento giuridico-normativo, quali siano le prerogative dell’amministrazione comunale, o delle altre autorità competenti, in merito alla risoluzione del problema della persistenza di odori sgradevoli.

Valerio Franzoni