"Cattivi odori, allarme a Brazzolo. Le gente non può uscire di casa"

"La commissione sui cattivi odori diventi permanente e parta subito una campagna del Comune". È questa la proposta che verrà presentata all’Amministrazione comunale di Copparo dal presidente della stessa Commissione speciale Diego Farina, che assieme agli altri componenti dell’organismo consiliare andrà a relazionare sull’esito dei lavori portati avanti nei mesi scorsi. Lavori che hanno visto la Commissione impegnata in una serie di incontri con i rappresentanti del comitato ‘Per Vivere Meglio’, con i cittadini di Copparo e con enti preposti ai controlli per raccogliere elementi utili ad analizzare e approfondire l’annosa problematica legata agli odori sgradevoli che interessano il capoluogo e le frazioni di Brazzolo e Ambrogio. Obiettivi principali per cui è stato istituito l’organismo è quello di dare un contributo per giungere ad identificare le fonti dei cattivi odori, che come riferito da comitato e cittadini da tempo stanno causando fortissimi disagi, e successivamente individuare possibili soluzioni da adottare. A fare parte della Commissione speciale, i consiglieri comunali Enrico Bassi (Pd), Carlo Bertelli, Enrico Bruciaferri e Michela Rossetti (Lega), oltre al presidente e consigliere indipendente Diego Farina, il quale ritiene necessario rendere permanente l’organismo consiliare: "Al termine dei lavori della commissione sui cattivi odori, che interessano parti importanti del nostro territorio, del centro come delle frazioni, in particolare Ambrogio e Brazzolo – afferma –, è opportuno che la commissione diventi permanente e possa lavorare di più e meglio. E possibilmente con un coinvolgimento e un interesse maggiore della giunta stessa sui temi analizzati". Questa sarà una delle proposte che avanzerà nella relazione che assieme ad Enrico Bassi e agli altri membri della commissione andrà a proporre. Inoltre, sarà chiesto all’Amministrazione comunale "di avviare il prima possibile una rilevazione indipendente, dai cui esiti avviare con Arpae e le altre autorità coinvolte un impegno a risolvere il problema, agendo sul controllo dei grandi stabilimenti nel rispetto delle Autorizzazioni (Autorizzazione Unica Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale). Le analisi, poi, dovranno avvenire in giorni lavorativi, e non ad agosto o altri periodi feriali". Come riferisce Farina non è ancora stato possibile organizzare tutte le audizioni sperate, "per mancata adesione di alcune realtà importanti, ma questo non può fermare il Comune dal farsi carico del problema, perché in particolare nell’area attigua a Brazzolo, si verificano episodi che non permettono alle persone di uscire di casa. E questo non è accettabile".