"Cattivi odori, aspetto la relazione"

Il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni interviene in merito alle proposte avanzate da Diego Farina, presidente della Commissione consiliare speciale cattivi odori, istituita per affrontare le problematiche nel centro storico del capoluogo e nelle frazioni di Brazzolo e Ambrogio. Partendo da una premessa: "Ciò che a questa amministrazione comunale preme è far fronte alle problematiche e alle esigenze dei cittadini – afferma il primo cittadino –. Questo lo spirito con cui abbiamo aderito alla costituzione, nel febbraio del 2023, della Commissione speciale relativa alla persistenza di odori sgradevoli in centro abitato a Copparo e Brazzolo, che è stata definita di durata di sei mesi, eventualmente prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. È evidente che, in quanto istituzione, per primi siamo tenuti a rispettare regole ben precise". E viene al punto: "Non è possibile prorogare ulteriormente la Commissione perché è già scaduta: lo si sarebbe potuto fare, con l’accordo del Consiglio, prima della scadenza, il 31 dicembre scorso. Non è possibile trasformarla in permanente dal momento che la Commissione speciale è tale perché inquisitoria rispetto a una tematica precisa, mentre le commissioni permanenti, indicate peraltro nel regolamento, trattano materie di competenza del Consiglio comunale. Si dovrà trovare un altro modo di procedere".

Pagnoni e l’amministrazione comunale copparese si dichiarano impazienti di conoscere le risultanze del lavoro sin qui condotto dalla Commissione speciale, "e contiamo – prosegue il sindaco – che in Consiglio comunale ne venga al più presto relazionato l’esito. Solo allora potremo insieme fare le valutazioni del caso e capire quali azioni mettere in campo. Quello che posso senza alcun dubbio assicurare sia l’impegno dell’amministrazione di fronte al problema dei persistenti cattivi odori, sia la volontà di tenere conto dei numerosi fattori di impatto nell’area in cui il nostro comune si inserisce. Ricordo che, insieme al sindaco di Tresignana, abbiamo detto "no", noi soli, all’ampliamento dell’impianto Crispa per un motivo che è evidente a tutti: il territorio è già pesantemente interessato da fonti di possibile criticità, dagli impianti biogas agli allevamenti intensivi sino alle realtà industriali".

Quindi, il primo cittadino copparese aspetta la relazione in merito al lavoro che è stato svolto dalla Commissione speciale cattivi odori, che nei mesi scorsi ha previsto incontri con il Comitato ‘Per Vivere Meglio’, con i cittadini di Copparo e con gli enti preposti all’effettuazione dei controlli per avere un quadro completo della situazione.