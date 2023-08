Cattivi odori e biogas, è scontro in Consiglio

Ca Bianchina, la centrale a Biogas di via Frattina continua a riscaldare il clima politico. E’ successo nei giorni scorsi in consiglio comunale a Vigarano, dove la lista d’opposizione Costruiamo il Futuro Con Te, di Agnese De Michele, ha riportato alla luce le segnalazioni dei residenti che lamentano i cattivi odori di fronte alla richiesta dell’azienda di aumentare la quantità di sottoprodotti. La De Michele chiede da tempo l’istituzione di una commissione consigliare apposita. Ma tra maggioranza e opposizione è un’alzata di scudi. "L’unica commissione che sarebbe eventualmente da istituire, se si potesse, sarebbe quella sull’operato della De Michele e su quella del Partito Democratico negli anni in cui hanno amministrato – ribatte il sindaco Davide Bergamini –. Non abbiamo bisogno del suo apporto, considerando che negli anni in cui ha ricoperto il ruolo da assessore non ricordiamo si sia mai particolarmente spesa per risolvere la moltitudine di problemi che invece stiamo noi stiamo affrontando con diligenza, impegno e senso delle regole. Insieme agli uffici comunali, ai tecnici e al segretario, siamo pienamente in grado di identificare le soluzioni per affrontare le annose problematiche del nostro territorio e, pertanto, non riteniamo necessario istituire una commissione che potrebbe addirittura rallentare molti processi già in corso".

In consiglio l’attacco politico: "La De Michele – ha incalzato il sindaco – si è ben guardata dall’affrontare allora il problemi compreso questo. Neppure se n’era accorta perchè troppo impegnata a gestire l’eredità politica della Paron". Contrattacca la De Michele: "Un atteggiamento infantile e puerile quello del sindaco. Il problema è sorto nel 2009 e io sono subentrata nel 2016". Immediata la replica: "Nel ruolo che ha ricoperto in passato – ribatte sbrigativo il sindaco – ha avuto tutto il tempo per dimostrare ciò che poteva fare, ma solo adesso sembra essere interessata e magari pretenderebbe di essere partecipe passiva dei risultati che arriveranno a fronte dei percorsi che noi abbiamo intrapreso".

All’indomani del consiglio, riguardo alla richiesta di variazione della dieta dell’impianto di Ca’ Bianchina presentato dall’azienda, il Comune ha ribadito che: "Abbiamo già spiegato in più sedi – dicono – che è in atto un percorso di valutazione di tutti i documenti da parte degli enti preposti e, solo a seguito delle verifiche, sarà possibile fornire una risposta".

Claudia Fortini