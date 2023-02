Cattivi odori in centro, una commissione se ne occuperà

Prende forma la Commissione speciale relativa alla persistenza di odori sgradevoli in centro abitato a Copparo e Brazzolo, che ha ottenuto il via libera nella seduta di Consiglio comunale. Nella giornata di martedì, infatti, si è riunita la Commissione consiliare segreteria per esaminare la proposta di istituzione. I commissari hanno analizzato gli elementi della proposta di delibera, assumendo la quale il Consiglio comunale darà vita alla Commissione, che dovrà condurre un lavoro di approfondimento volto a indirizzare verso l’assunzione di azioni mirate a verificare le possibili soluzioni da attuare nei confronti delle fonti di tali problemi, la cui identificazione risulta particolarmente difficoltosa. La proposta di istituire una Commissione speciale era stata lanciata dal consigliere indipendente Diego Farina, cui hanno aderito i consiglieri del gruppo Pd Enrico Bassi, Martina Berneschi, Anna Celati e Clara Tumiati, ed è stata unanime l’approvazione nel Consiglio comunale del 19 gennaio scorso. L’intenzione è quella di affrontare in maniera organica la problematica lamentata dai cittadini: situazioni, quella nel centro abitato di Copparo e a Brazzolo, dovute a fattori molto diversi tra loro. La Commissione speciale avrà l’incarico di effettuare analisi e approfondimenti attraverso le audizioni di autorità e responsabili competenti in materia, l’accesso alla documentazione amministrativa e l’acquisizione di informazioni. L’assise stabilirà la durata dell’attività e il numero dei componenti, che verranno nominati.

v.f.