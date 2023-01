Cattivi odori, nasce una commissione ad hoc

A Copparo sarà istituita una commissione consiliare speciale che affronterà il tema dei cattivi odori segnalati dai cittadini nel centro abitato del capoluogo e a Brazzolo. È stato approvato all’unanimità, infatti, l’ordine del giorno che è stato presentato dal consigliere indipendente Diego Farina, cui hanno aderito i consiglieri del gruppo Pd Enrico Bassi, Martina Berneschi, Anna Celati e Clara Tumiati. Come ricordato da Diego Farina, la questione è particolarmente sentita dalla popolazione: "Quelle registrate a Copparo e Brazzolo sono situazioni dovute a fattori molto diverse tra loro, ma che meritano di essere affrontate in modo organico".

Nelle scorse settimane, sono stati effettuati sopralluoghi da parte di Arpae per cercare di scoprire la provenienza dei cattivi odori. Il sindaco Fabrizio Pagnoni, che aveva già anticipato l’intenzione da parte dell’amministrazione comunale di accogliere la proposta avanzata dal consigliere Farina, ha riferito che la futura commissione potrà contare sulla documentazione che è stata fornita al Comune da Arpae: "Arpae che ha dato anche una disponibilità di massima a partecipare ad un incontro della commissione consiliare per fornire tutte i chiarimenti del caso". Diego Farina ha aggiunto che la commissione speciale potrà essere anche luogo per affrontare la questione legata alla realizzazione di una centrale a biometano a Villanova di Denore, località vicina al territorio comunale copparese "che avrà impatti anche per il nostro territorio, anche in termini di aumento di traffico sulle strade". Nel corso della serata, è stata affrontata anche la questione legata al completamento dei lavori della pista di atletica dello stadio ‘Decimo Preziosa’, attraverso l’interpellanza presentata dalla consigliera del Pd, Martina Berneschi.

Come riferito dall’assessore ai Lavori pubblici Cristiano Pirani è imminente l’arrivo delle ultime attrezzature necessarie e a giorni è prevista la consegna delle torri faro, la cui installazione sarà avviata compatibilmente con le condizioni meteo: dall’avvio dei lavori, sono previsti 30 giorni per il completamento. Nel frattempo, è già stata predisposta la richiesta per i collaudi da parte della Fidal, necessari ad ottenere l’omologazione della pista di atletica. La consigliera Berneschi si è detta soddisfatta della risposta ricevuta, rimarcando come il completamento dei lavori sia particolarmente atteso da tanti atleti.

Valerio Franzoni