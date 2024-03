Cattivi odori nel centro abitato. Monitora la Commissione ambiente

COPPARO

La commissione speciale ha terminato il suo mandato, ma questo non significa che non ci sarà alcuna attenzione sul monitoraggio dei cattivi odori nel centro abitato di Copparo. Nei giorni scorsi, infatti, fanno sapere dall’amministrazione comunale si è riunita la Commissione comunale Ambiente, che era stata convocata dal presidente Carlo Bertelli per la presa in carico delle competenze della Commissione speciale relativa alla persistenza di odori sgradevoli in centro abitato a Copparo e Brazzolo. Così non cesserà il monitoraggio su una problematica molto sentita dai residenti. E la situazione potrà continuare a essere al centro dei lavori consiliari. A Commissione riunita, il presidente Bertelli ha aperto la seduta comunicando di aver invitato il direttore del Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda sanitaria locale, così da poter procedere con l’attività nei soli tre mesi che restano alla conclusione del mandat di questa Amministrazione.

Il presidente della Commissione speciale, Diego Farina, invece per parte sua ha fornito la propria disponibilità a rendersi utile per quella che sarà l’attività dellla Commissione consiliare, e ha poi ricordato i contenuti della relazione che è stata sottoposta nell’ultima assise. Il presidente della Commissione speciale, Farina, ha inoltre sollecitato ad attuare un nuovo tentativo di audizione di Arpae e di Berco, in quanto attività principale al centro del paese e dunque considerato un interlocutore privilegiato.

Se il consigliere Enrico Bruciaferri ha auspicato che l’impegno nell’affrontare il problema dei cattivi odori debba proseguire anche nella prossima legislatura, il presidente Bertelli ha confermato le nuove convocazioni.