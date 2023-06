Cattivi odori, torna la Commissione I residenti: "Subito una soluzione"

Prosegue l’attività della Commissione consiliare speciale ‘cattivi odori’. Il presidente Diego Farina ha convocato per giovedì alle 18 la seduta nella sala consigliare del Municipio di Copparo, nella quale è prevista l’audizione del comitato ‘Per vivere meglio’ di Brazzolo. L’organismo comunale, composto dai consiglieri Michela Rossetti, Enrico Bassi, Carlo Bertelli ed Enrico Bruciaferri, ha infatti definito un calendario di incontri per acquisire le testimonianze da parte dei cittadini: saranno ascoltati appunto il Comitato e, in seconda battuta, chi voglia portare il proprio contributo iscrivendosi a parlare nella data e nella modalità che saranno comunicate. L’obiettivo finale dell’iter che sta conducendo la Commissione è di fornire supporto tecnico-scientifico e normativo a fronte delle difficoltà che si riscontrano soprattutto nell’identificare le fonti degli odori sgradevoli e successivamente le possibili soluzioni del problema. Questione che si presenta da tempo, quella dei cattivi odori che stanno arrecando forte disagio alla comunità di Brazzolo, dove si è formato il comitato ‘Per vivere meglio’, nato per sensibilizzare le istituzioni e gli enti preposti sulla problematica allo scopo di sollecitare una soluzione. Questo, attraverso incontri pubblici organizzati sul territorio, nonché momenti di confronto con organi deputati ai controlli come Arpae.

"La Commissione consigliare speciale ‘cattivi odori’ ha chiesto di incontrarci per capire la situazione – spiegano da Brazzolo –. È necessario cominciare a stringere e comprendere quali siano cause di questi cattivi odori per addivenire ad una soluzione". Una situazione da anni sollevata dai residenti della comunità, che da anni convivono con un disagio ormai insopportabile. Dunque, l’incontro in programma giovedì sarà un ulteriore momento di confronto, nell’auspicio che possa essere un primo passo verso l’individuazione delle cause dei miasmi maleodoranti e una successiva soluzione.

Valerio Franzoni