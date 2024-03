"Cattivi odori, verso una soluzione. Troveremo la fonte dei miasmi"

Sarà la Commissione comunale Ambiente a prendere in carico le competenze e a proseguire il lavoro della Commissione speciale cattivi odori in centro abitato a Copparo e a Brazzolo. Il passaggio di consegne avverrà nella giornata di domani, durante la seduta della Commissione Ambiente convocata dal presidente Carlo Bertelli alle 18.30, su piattaforma Zoom. La Commissione speciale cattivi odori, presieduta da Diego Farina e composta dai consiglieri Michela Rossetti, Enrico Bassi, Carlo Bertelli ed Enrico Bruciaferri, è stata costituito nel febbraio del 2023 e definito di durata semestrale, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. "Scaduti questi termini e la stessa Commissione non è possibile, come emerso in Consiglio Comunale, una ulteriore proroga – spiegano dal Comune -. Non è neppure possibile trasformare la commissione in permanente dal momento che è definita speciale perché inquisitoria rispetto a una tematica precisa, dunque straordinaria e non continuativa, mentre le commissioni permanenti, indicate nel regolamento, trattano materie ordinarie di competenza del Consiglio comunale". Per questo, dunque, il tema verrà affrontato nell’ambito della Commissione Ambiente, che proseguirà nell’impegno volto ad individuare una soluzione a una problematica che da tempo sta arrecando disagi ai residenti del centro abitato di Copparo, e ai cittadini che risiedono nelle frazioni. "Con questa iniziativa intendiamo assicurare l’impegno dell’Amministrazione comunale a fronte del problema dei cattivi odori – spiega Carlo Bertelli –. Daremo così seguito al lavoro fatto sinora, tanto che alla seduta è appunto invitato Diego Farina, in qualità di presidente uscente della Commissione speciale. In tal modo potremo mettere a frutto anche questi ultimi mesi di consiliatura per centrare l’obiettivo finale che ci eravamo prefissati: fornire supporto tecnico-scientifico e normativo prima di tutto per identificare le fonti degli odori sgradevoli le possibili soluzioni". La necessità di proseguire tale impegno, come detto, era stata manifestata anche nell’ambito del Consiglio comunale di febbraio, nel corso dell’illustrazione della relazione relativa al lavoro svolto dalla Commissione speciale da parte del presidente Diego Farina, che ha visto anche audizioni del Comitato ‘Per Vivere Meglio’ per la situazione che interessa le località di Brazzolo e parte di Ambrogio, e i cittadini per quel che concerne i miasmi rilevati nel centro abitato di Copparo.

Valerio Franzoni