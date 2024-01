Cau aperto 24 ore su 24. Da febbraio il servizio è sempre disponibile

A partire da lunedì 5 febbraio il CAU - Centro di Assistenza Urgenza in Cittadella San Rocco, sarà aperto h24. Il servizio nato per garantire una risposta in tempi rapidi alle urgenze sanitarie non gravi sarà operativo tutti i giorni 24 ore su 24 presso il settore 19 della Casa della Comunità di corso Giovecca. L’ampliamento della fascia oraria per garantire la copertura totale, tutti i giorni e le notti, si è reso necessario per venire incontro alle esigenze della popolazione sulla base dell’incremento dei dati di attività con una media di 45 pazienti al giorno. Dall’apertura il 26 settembre 2022 il servizio si è sempre più ampliato (con apertura h12, poi h16 e ora h24) arrivando a superare i 10.400 accessi. L’obiettivo rimane quello di garantire la presa in carico dei cittadini con problemi urgenti, ma meno gravi, evitando di intasare i Pronto Soccorso, dove far confluire solo i casi più gravi, ed evitando quindi di affrontare i tempi di attesa che spesso li caratterizzano per la gestione dei codici bianchi e verdi. Nella provincia ferrarese sono presenti quattro CAU: oltre a quello di Cittadella San Rocco sono attivi i Cau presso le Case della Comunità di Comacchio (da marzo 2023, aperto dalle ore 8 alle 20), a Copparo (da luglio 2023, aperto dalle ore 8 alle 20) e a Portomaggiore (da novembre 2023, aperto dalle ore 8 alle 14, per cui è prevista una prossima apertura h16 nel mese di febbraio).