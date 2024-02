Cau, boom di ingressi: "E noi apriamo la notte. I pazienti così sanno che ci siamo sempre"

di Mario Bovenzi

FERRARA

Da Ferrara a Comacchio, da Copparo a Portomaggiore. Sono quattro nella nostra provincia i centri d’assistenza urgenza (Cau), strutture dalle quali sono passati in questi mesi 17mila pazienti. Dalle lesioni ai dolori agli arti, dalle punture degli insetti alla febbre, dalla lombalgia ai lievi traumi, ai così frequenti in questi mesi, sintomi influenzali. Senza dimenticare prescrizioni e medicazioni. Nei Cau vengono curati cittadini con problemi urgenti, ma meno gravi. Da quando entrano a quando escono non più di 90 minuti.

Stanno funzionando?

"L’obiettivo primario di queste strutture, aperte su input della Regione, è quello di ’liberare’ il Pronto soccorso, di evitare che si creino file e lunghi tempi d’attesa. E devo dire sì, il sistema sta funzionando. Con il passaggio all’apertura non stop, 24 ore su 24, abbiamo chiuso il cerchio", risponde Carlotta Serenelli, direttore facente funzione dell’unità operativa complessa di cure primarie, responsabile di tutti i Cau della nostra provincia.

L’apertura di notte a San Rocco, ormai ci siamo

"E’ un passo avanti studiato per i pazienti, che sanno che possono sempre rivolgersi a noi. Sono nove i medici che ruotano sulla struttura di Ferrara. Nel turno che va dalle 20 alle 8 di mattina ci saranno un medico ed un infermiere"

Quali sono le casistiche più frequenti?

"In questo periodo si sono presentati in tanti con patologie respiratorie. Possiamo fare subito, se lo riteniamo necessario, una radiografia al torace, così da avere un quadro chiaro. Il paziente a quel punto si può curare a casa sua con la terapia che prescriviamo. Così evita di andare al Pronto soccorso. Se, chiaramente, ci sono problemi per la respirazione, se è un paziente anziano siamo noi ad indirizzarlo al Pronto soccorso, da dove poi può passare in reparto"

Altri casi frequenti?

"Certamente i traumi da caduta. Possiamo fare subito la medicazione, le radiografie, curare noi il paziente. Se, anche in questo caso, valutiamo un intervento dell’ospedale indirizziamo la persone che arriva al Pronto soccorso già con un quadro chiaro. Si velocizzano i tempi, si migliora la risposta, non si va ad appesantire inutilmente il reparto"

Altre patologie?

"Frequenti i dolori articolari. Nella nostra struttura abbiamo anche una stanza ad hoc per l’osservazione e per la la somministrazione della terapia endovenosa. Anche qui, un bello sgravio per il Pronto soccorso"

La gente ha capito cosa fate?

"Direi proprio di sì, sanno che non è un Pronto soccorso, sanno cosa possiamo fare per loro. Uno scenario positivo che ci fa credere che i numeri degli accessi andranno a crescere ancora"

Vi siete mai misurati con qualche emergenza, si sono verificate situazioni critiche?

"Per il momento fortunatamente no. Ma ci tengo a sottolineare che siamo in grado di affrontarle e molto velocemente. Tutti i cau hanno un’ambulanza o sono vicini a punti dove ci sono mezzi di soccorso. Se la situazione non può essere più gestita qui, ripeto, la risposta sarà comunque immediata".