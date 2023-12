Cau e guardia medica. L’Ausl rafforza i servizi

Capodanno sicuro. Da ieri e per tutti i giorni di festa del ponte di Capodanno, il servizio di continuità assistenziale (l’ex guardia medica), è attivo oltre che nell’orario notturno (dalle 20 alle 8) anche dalle 8 alle 20. Dall’avvio della riorganizzazione, è operativa una centrale unica, e componendo il numero verde gratuito 800 087 601 si parlerà con un medico che prenderà in carico le esigenze del paziente ed avvierà il percorso più adatto alla situazione. Ma arriviamo ai centri di assistenza e urgenza (che si occupano della presa in carico di pazienti con bassa criticità – i cosiddetti codici minori –, ovvero con urgenze non gravi per evitare accessi impropri al pronto soccorso ed evitare quindi situazioni di sovraffollamento). In tutti i giorni, compresi i festivi, saranno aperti i Cau su tutto il territorio. A Ferrara, nella cittadella San Rocco (al settore 19, in corso Giovecca 203), il centro offre il servizio dalle 8 alle 24. Nella Casa della Comunità di Comacchio all’ambulatorio ex punto primo intervento (in via Felletti, 8), il Cau è aperto 12 ore: dalle 8 alle 20. Lo stesso orario è in vigore al centro di Copparo nella Casa della Comunità Terre e Fiumi (al secondo piano di via Roma 18). A Portomaggiore, nella Casa della Comunità di Portomaggiore-Ostellato al piano terra, nell’area adiacente gli ambulatori del punto prelievi (via Edmondo De Amicis, 22), invece il servizio copre dalle 8 alle 14. Con l’arrivo del Capodanno è programmato, come di consueto, il potenziamento del servizio di emergenza territoriale 118 a Ferrara e Comacchio, Comuni fra i più turistici della provincia e dunque località che in questi giorni registrano più eventi pubblici. Ferrara e Comacchio saranno dotate di un’ambulanza in più rispetto a quelle già in servizio ordinario (4 auto mediche, 10 ambulanze con infermiere e 6 con soccorritore in convenzione con le pubbliche assistenze, ndr) e l’automezzo aggiuntivo opererà dalle 20 di oggi fino alle 20 di domani.