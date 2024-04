Cau, primo giorno di apertura: "Le prestazioni sono gratuite"

Primo giorno, oggi, di apertura del Cau, il Centro Assistenza Urgenza del Distretto Ovest, alla Casa della Comunità di Bondeno. Garantisce la presa in carico dei problemi di salute urgenti, ma non gravi ed è attivo all’ambulatorio 1, al piano terra, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 20. E’ una delle novità della riorganizzazione della sanità ferrarese, all’interno di un progetto complessivo di Azienda USL e Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara. E’ il quinto in provincia. Dà risposte a chi necessita di interventi sanitari a bassa intensità clinica e assistenziale, i cosiddetti codici minori, bianchi e verdi, che necessitano di un inquadramento diagnostico e di trattamento in tempi rapidi. Riduce le attese in Pronto Soccorso. L’ambulatorio effettua prestazioni e assistenza ai cittadini che necessitano di una rapida ed appropriata risposta nell’area delle Cure Primarie, in integrazione all’attività svolta dal medico di medicina generale e dal servizio di Continuità Assistenziale, ovvero la ex guardia medica. Le prestazioni sono gratuite per chi risiede in provincia e in regione e si accede senza prenotazione. "E’ un altro passo importante – sottolinea il sindaco di Bondeno Simone Saletti – dopo il terremoto 2012 che aveva visto la chiusura completa della struttura. Il Polo del Borselli sta tornando ad essere sempre di più un punto di riferimento nella sanita dell’Alto ferrarese. Parallelamente agli imponenti lavori di recupero della villa – aggiunge il sindaco – si stanno aggiungendo tasselli nel ritorno di servizi sanitari che utilizzeranno gli spazi che verranno via via restituiti". Da qui l’annuncio: "Sarà nostra premura – sottolinea Saletti – studiare, congiuntamente all’Azienda sanitaria, una campagna per spiegare esattamente cosa sia il Cau, quali tipi di interventi può effettuare, per fare in modo che sia un servizio conosciuto. Un servizio che, completati i lavori, troverà definitivamente collocazione, nella sua completezza, nella ex villa Borselli". Con l’apertura del Cau, come detto, il polo sanitario torna a essere un punto di riferimento.

cl.f.