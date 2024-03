Cau, Pronto soccorso più leggeri

Il potenziamento della telemedicina. "La trasversalità riguarda anche la telemedicina, avviata nel dicembre 2021, e che ad oggi – precisa la direttrice generale – ci ha permesso di portare a casa migliaia di prestazioni. Abbiamo iniziato con la cardiologia, per poi ampliare le visite di controllo a molte altre tipologie di prestazione in televisita; è poi attivo il teleconsulto per varie discipline, tra cui per la genetica. I telemonitoraggi, infine, per i pazienti cronici sono fondamentali per valutare i parametri in remoto e capire cosa accade nella loro vita quotidiana. Favorendo l’attività di diagnostica in remoto, limitiamo il disagio dei pazienti, ma anche quella degli operatori sanitari". I Cau. "La riforma dell’emergenza urgenza – spiega Calamai – ha visto la realizzazione dei Cau. Contestualmente, sempre per ottimizzare l’attività dei Pronto soccorso, l’attivazione di See and treat, fast track, flow manager e bed manager con relativa formazione degli infermieri. Tornando ai Cau abbiamo orario H24 a San Rocco e orari H12 a Copparo, Portomaggiore e a Comacchio, dove però da giugno il Cau sarà aperto H24. L’apertura del Cau h24 a San Rocco ha impattato positivamente sul Pronto Soccorso di Cona, alleggerendo drasticamente i flussi dei codici bianchi".