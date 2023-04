Causa due incidenti e scappa: finisce nei guai

Due incidenti provocati nel giro di tre chilometri, lungo la superstrada Ferrara-Mare, sono costati il ritiro della patente ad un sessantenne ferrarese. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di venerdì, sulla carreggiata in direzione Porto Garibaldi-Ferrara. Erano circa le 23, quando alla Centrale operativa dei carabinieri è giunta la prima richiesta di intervento: il conducente di una Mazda 3 ha riferito che una Fiat 500 di colore blu, dopo aver tamponato la sua vettura all’altezza del chilometro 20, si era data alla fuga nella stessa direzione di marcia, facendo perdere le proprie tracce. L’automobilista, però, era stato in grado di rilevare il numero di targa dell’auto pirata. I due giovani comacchiesi che viaggiavano a bordo della Mazda 3, fortunatamente sono rimasti illesi. Ma non è finita. Infatti, solo pochi minuti più tardi, alla Centrale dell’Arma è giunta una seconda chiamata per un altro incidente stradale con feriti, accaduto qualche chilometro più avanti rispetto al primo, sempre sullo stesso tratto stradale, circa all’altezza dello svincolo di Migliarino. E anche in questo caso è stata segnalata una Fiat 500 blu che ha tamponato una Dacia Sandero: a causa dello scontro, entrambe le auto sono uscite di strada e i conducenti sono rimasti feriti, rendendo necessario l’intervento dei sanitari del ‘118’. Le pattuglie dell’Arma, dopo aver verificato che i due giovani comacchiesi coinvolti nel primo incidente non avevano bisogno di assistenza, si sono recati immediatamente sul luogo del secondo tamponamento per prestare soccorso agli infortunati. Sul posto i sanitari del ‘118’ hanno prestato le prime cure agli automobilisti e hanno scoperto che la conducente della Dacia ferita era una loro collega, una cinquantenne ferrarese che aveva appena concluso il proprio turno di lavoro e stava facendo rientro a casa. Anche il conducente e proprietario della Fiat 500, un sessantenne ferrarese, ha riportato ferite. Entrambi gli automobilisti, quindi, sono stati portati in ambulanza all’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona con vari traumi, fortunatamente non gravi. Al guidatore della Fiat 500 è stata, dunque, ritirata la patente e trasmessa alla Prefettura di Ferrara per le determinazioni del caso. Per permettere i soccorsi, i rilievi da parte degli uomini dell’Arma e la rimozione dei mezzi, si è resa necessaria la chiusura della carreggiata per qualche ora (dalle 23 alle 2 di notte circa), ed è stata riaperta al traffico solo dopo che la sede stradale è stata sgomberata e ripulita.

Valerio Franzoni