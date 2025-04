Cause legali, ecco i fondi in caso di sconfitta. Il sindaco: "Trovati nell’avanzo di bilancio"

Le due cause legali relative ai lavori del teatro e ai debiti accumulati dall’Ente Territorio, hanno costretto il Comune ad accantonare i fondi per mettersi al riparo da eventuali sentenze sfavorevoli. Nel Consiglio fissato per mercoledì 7 maggio alle 18.30 si approverà il rendiconto dell’amministrazione dove all’interno, ci sono ora anche le risorse trovate per le due azioni legali. La prima riguarda un risarcimento di oltre 1 milione di euro chiesto dall’azienda appaltatrice dei lavori post sisma del Teatro Borgatti dopo la cessazione del contratto da parte della maggioranza Accorsi; la seconda è quella da 627.642,14 euro legata a Ente Territorio dove il curatore della procedura fallimentare ha chiamato in Aula il Comune individuandolo come soggetto che debba mettere i soldi per i creditori. Azione legale arrivata dopo che la giunta Accorsi aveva proceduto alla cancellazione dell’azienda. L’amministrazione ha ora deciso di inserire nel rendiconto la bellezza di 820,000 euro. "Accantonamenti come prevede la legge per i contenziosi – dice il sindaco Edoardo Accorsi – Abbiamo trovato le risorse togliendole dall’avanzo di bilancio e destinandole al fondo rischi e contenziosi, in attesa di capire come la situazione evolverà. E’ stato un accantonamento necessario di soldi che avremmo potuto utilizzare diversamente, ma che abbiamo dovuto e voluto mettere lì in via prudenziale perché un’amministrazione responsabile, oltre a rispettare le norme e le disposizioni, prudenzialmente accantona le cifre necessarie in caso di contenzioso". Cifre che potrebbero implicare meno servizi per il cittadino? "No, perché avendoli trovati dall’avanzo di amministrazione, sono risorse in più – spiega – Con il rendiconto decideremo come applicare le altre risorse dell’avanzo. E’ stato un bene avere l’avanzo perchè abbiamo potuto destinare quelle risorse senza toglierle o tagliarle da altre parti. Risorse che nella programmazione precedente avevamo programmato di spendere e che poi non sono state usate o derivanti da programmazioni diverse". Accantonata una cifra inferiore rispetto al totale dei due contenziosi. "La quantità accantonata prudenzialmente si basa su perizie che vengono fatte dai legali e in base al rischio del contenzioso nel quale ci si trova – prosegue – dopo studi e approfondimenti, è stata indicata quella cifra". E l’assessore al bilancio approfondisce. "L’accantonamento risente degli importi delle domande e vista anche l’avanzo di bilancio capiente - dice Carlotta Gaiani - per il Teatro sono stati accantonati 236.000 euro mentre per Ente Territorio sono stati messi 349.000 euro che si aggiungono ai già accantonati 230.000 per un totale di 579.000 euro". In questo caso, cifra che copre quasi completamente quanto richiesto. Accantonamento globale di 1.079.000 euro contenente anche cifre per altri vecchi contenziosi in essere.

Laura Guerra