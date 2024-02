Cavallari precisa: "Il no a Buzzi è per motivi politici"

Il consigliere della Lega Salvini Premier Matteo Cavallari, replica ai gruppi di minoranza consiliare in merito alla scelta di non votare a favore della nomina di Luca Buzzi a vicepresidente del consiglio comunale di Comacchio. "La nota dei gruppi della minoranza consiliare che trasforma un voto politico in un voto sulla persona, parlando a sproposito di ’bullismo’ e ’denigrazione’, è irrispettosa e inaccettabile – afferma Cavallari –. Nella mia dichiarazione in Consiglio, che tutti hanno potuto ascoltare, ho detto: "Noi non votiamo il consigliere Buzzi perché riteniamo di volere una persona un po’ esperta in materia e competente".

Queste parole, che fanno riferimento esclusivamente alle competenze, non hanno nulla a che fare col piano personale e, soprattutto, non rappresentano in alcun modo un giudizio sulla persona". Matteo Cavallari, dunque, rimarca come "si è trattato di un voto puramente e prettamente politico. Chi vuole mischiare il piano politico con quello personale evidentemente agisce in malafede non rispettando fatti e persone per avere un po’ di visibilità". Questo il chiarimento che ha voluto fornire il consigliere Cavallari rispetto a quanto accaduto nel Consiglio comunale del 30 gennaio scorso. La votazione rispetto alla nomina del vicepresidente del Consiglio comunale è stata rinviata alla prossima seduta del consesso.