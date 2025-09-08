Cavalli, giochi e sapori a Copparo. La ’Festa country’ è un successo

Una manifestazione all’insegna dell’allegria, della passione per i cavalli e della voglia di stare insieme ha animato, dal pomeriggio alla sera di sabato scorso, la sede dei Cavalieri del Naviglio. L’associazione, infatti, ha organizzato la seconda edizione della Festa Country, patrocinata dal Comune di Copparo, che ha riscosso un grande successo di partecipazione. Il taglio del nastro, cui ha preso parte il vice sindaco Bruna Cirelli in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha aperto l’evento che ha proposto ancora una volta occasioni di intrattenimento per tutte le età.

Non sono mancati mercatini, lo stand gastronomico con gustosi hamburger, patate e mortadella stufata ad arricchire un programma che ha visto spettacolari esibizioni di volteggio, carosello, discipline equestri americane con i cavalli. Per i più piccoli sono stati proposti giochi e laboratori a loro dedicati, e c’è stato spazio anche per una dimostrazione cinofila a cura del Centro Le Querce.

Nel corso della serata ai visitatori è stata offerta la possibilità di testare abilità ed equilibrio in groppa al toro meccanico, e di assistere all’esibizione di ballo country con la scuola Ferrara Country Born Free.