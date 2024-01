Cavalli senza acqua. I vigili del fuoco arrivano con l’autobotte

A causa di un guasto Enel, un maneggio di Baura non ha potuto azionare il pozzo artesiano che serve per rifornire di acqua i cavalli. Per questo motivo, ieri pomeriggio, intorno alle 16,30, sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autobotte. I cavalli erano senza acqua dalla mattina. Il proprietario ha quindi chiesto aiuto ai pompieri che si sono subito diretti verso la struttura per risolvere il problema. Gli animali quindi hanno potuto abbeverarsi dopo una giornata a secco. Intanto Enel sta cercando di riparare il guasto.