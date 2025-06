Cavedagna e Baricordi: "Progetto Agribus? Solo un primo passo"

"La tutela di un territorio e dei propri cittadini deve essere accompagnata da politiche di integrazione efficaci, di sviluppo economico e di rafforzamento della sicurezza. Tenendo sempre in considerazione che il settore agricolo risulta carente di manodopera e che la popolazione straniera compensa in parte a tale mancanza, ci auguriamo che iniziative come "Agribus" possano rappresentare un primo elemento positivo, ma che siano inserite in un quadro di interventi più articolati e duraturi, capaci di affrontare le vere sfide che il nostro territorio si trova ad affrontare". Lo sostengono Elisa Cavedagna e Alex Baricordi, rispettivamente capogruppo e consigliere comunale di Centro Destra Civico, relativamente all’iniziativa sperimentale "Agribus" per il trasporto dei lavoratori agricoli. E insistono: "Il caporalato è una piaga da debellare, giudichiamo il progetto solamente un primo passo verso la tutela dei lavoratori. Tuttavia sentiamo di dover esprimere alcune perplessità. Pur tenendo conto della portata sperimentale, riteniamo insufficienti gli orari previsti e le sole tre linee di trasporto per soli 150 lavoratori". Per ultimo, Centro Destra Civico ritiene fondamentale sottolineare che "l’ondata migratoria a Portomaggiore insiste sul territorio da anni e permangono problematiche".

Franco Vanini