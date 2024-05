Cavedagna incontra gli elettori al mercato

Questa mattina ci sarà ad Argenta un incontro con il candidato alle prossime elezioni europee per Fratelli d’Italia, Stefano Cavedagna. Giovane bolognese laureato in Relazioni internazionali, farà il passaggio nel suo tour elettorale nel comune di Argenta, dove prima incontrerà i cittadini durante una passeggiata al mercato settimanale di Argenta, per poi spostarsi per confrontarsi con alcuni imprenditori agricoli della zona. Il candidato sarà accompagnato dal capolista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni amministrative di Argenta, Nicola Fanini, da alcuni militanti del Circolo "Cesare Gaiani" e incontrerà inoltre alcuni rappresentanti del mondo sindacale agricolo. Cavedagna si sta battendo per fermare quelle che definisce "le follie ecologiste, cioè questa scelta di transizione ecologica sempre più insostenibile per le famiglie e le imprese".