"Cavo elettrico rischioso, Enel intervenga"

Da sei mesi un cavo attaccato a una casa pericolante sta rischiando di far cadere anche quella dove vivono Giovanni Zanini e Patrizia Cenacchi a Marozzo, in via Frazioni 31. I due conviventi alla fine di agosto dello scorso anno, avevano scritto ad Enel per chiedere un intervento di rimozione o spostamento del cavo affinché la loro abitazione, che sta già subendo danni, non venisse ancora più danneggiata, ma dall’ente che gestisce l’elettricità, dopo sei mesi, ancora nessuna risposta.

Una vicenda che ha dell’incredibile e che vede i due giovani costretti a vivere al piano terra poiché questo cavo, di grosse dimensioni, sta trascinando letteralmente la loro abitazione verso un edificio abbandonato, al quale è attaccato il cavo, proprio adiacente alla loro abitazione. Un trascinamento che ha reso, come certifica un verbale dei vigili del fuoco, non più agibile il primo piano.

"Abbiamo chiamato e scritto più volte all’Enel – dice il 43enne Giovanni – ma senza il consenso del Comune non possono fare nulla. Oltretutto, dopo essere stato vaccinato per il Covid, mi è stata riscontrata una disabilità al 100% con attacchi di panico e crisi epilettiche che mi hanno costretto a lasciare il lavoro".

"Come comune – replica il sindaco Cristian Bertarelli – abbiamo redatto tutti gli atti di nostra competenza e solo l’Enel può spostare cavi elettrici". "Abbiamo dato un incarico anche ad un geometra – precisa Patrizia –, che non è riuscito a fare nulla per risolvere la questione, ed anche dal comune di Lagosanto non abbiamo ottenuto soluzioni possibili".

La preoccupazione dei due giovani è forte, poiché ci sono delle crepe nel soffitto del primo piano e quando piove entra l’acqua e temono possa compromettersi irrimediabilmente l’intera sicurezza e abitabilità della loro casa. "Ce l’hanno donata ed a marzo avremo i fondi regionali per sistemarla – concludono Giovanni e Patrizia – ma come facciamo a sistemarla se quel grosso cavo in cui corre la corrente, non viene rimosso da chi ha le capacità e le competenze per farlo? Speriamo che dopo questo appello l’Enel ci aiuti a risolvere definitivamente il nostro problema e ci consenta così di poter disegnare il nostro futuro con più sicurezza".

