Cavo Napoleonico, al via la manutenzione La Regione investe quattrocentomila euro

Dalla Regione arrivano 400mila euro per la riqualificazione dello Scolmatore di Burana e delle Opere Reno e Po di Terre del Reno per approntare una manutenzione straordinaria sulle opere idrauliche del Cavo napoleonico, importante infrastruttura che spesso negli ultimi anni, ha letteralmente salvato la zona centese da pericolose piene del Reno e potenziali rotture o esondazioni. Sono infatti stati programmati lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e ammodernamento degli impianti e, in arrivo anche interventi di risanamento interno ed esterno delle strutture.

L’intervento da 400mila euro servirà per rendere più efficiente, sicuro e moderno lo scolmatore di Burana, opera idraulica grazie alla quale è possibile svuotare parte delle acque del Cavo napoleonico nel canale emissario di Burana. I lavori, finanziati dalla Regione, partiranno nei prossimi giorni e consentiranno di portare a termine un ampio intervento di manutenzione straordinaria che riguarderà, inoltre, l’Opera di presa sul Reno e l’Opera di scarico a Po. "Si tratta di un cantiere a tutto tondo, particolarmente atteso perché permetterà di adeguare lo scaricatore alle norme di sicurezza in particolare per quanto riguarda le opere elettromeccaniche e il carro-ponte- spiega Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Difesa del territorio - Al tempo stesso sarà sostituita parte degli impianti più vetusti, proprio per accrescerne l’efficienza e superare criticità a oggi registrate, nell’obiettivo prioritario di accrescere la sicurezza del territorio e di chi lo vive". I lavori sullo Scolmatore di Burana puntano alla manutenzione dell’opera idraulica, sia nella parte interna che esterna, compresa la sala manovra per risolvere problematiche presenti sulle paratoie.

Laura Guerra