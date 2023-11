Cds, convegno sulle diseguaglianze territoriali

Domani alle 14,30 nell’aula magna del CFP di Cesta si svolge il primo dei tre convegni del progetto ’L’Europa per le pari opportunità generazionali, di genere e territoriali’ per affrontare le cause delle diseguaglianze tra la provincia di Ferrara e il resto della regione con approfondimenti sull’area interna del basso Ferrarese i cui comuni presentano caratteristiche socio-economiche diverse da resto del territorio provinciale. Il progetto finanziato dalla Regione, a titolarità Cds-Centro ricerche documentazione e studi economico sociali odv, ha come partner il Movimento Federalista Europeo, l’Udi e il Cfp. Interverranno Cinzia Bracci, presidente Cds, e Nadia Romeo, presidente Cfp Cesta, Aurelio Bruzzo, già afferente al dipartimento di economia e management UniFe, Gianni Michele Padovani, presidente della Provincia, Caterina Ferri, assistenza tecnica area interna basso Ferrarese, Lorenzo Zibordi per Confagricoltura, Maria Bugnoli, sindaca di Goro e Guglielmo Bernabei (Mfe).