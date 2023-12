C’è Amii Stewart, incontro in municipio

La nota star della disco music Amii Stewart ieri è arrivata a Ferrara ed è pronta ad accendere l’atmosfera natalizia del quartiere Giardino con uno show inedito per la città estense, che inizierà questa sera alle 20.30 al parco Coletta. Un concerto sotto le stelle e le luci di viale Cavour, che si accenderanno per l’occasione. "È un piacere festeggiare-ha spiegato il sindaco Alan Fabbri - l’avvio degli appuntamenti natalizi con un’artista internazionale come Amii Stewart, che anche oggi, al suo arrivo in città, ha speso parole gentili sulla bellezza di Ferrara. Il suo concerto sarà un’occasione di divertimento e musica per i cittadini. Si tratta di un evento che simboleggia ancora una volta la rinascita culturale del quartiere Giardino, luogo sempre più accogliente e vivace tutto l’anno". L’artista americana è arrivata alla vigilia dell’esibizione, organizzata da Comune di Ferrara e Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, per visitare la città, ed è stata accolta in Comune dal vicesindaco Nicola Lodi: "Per la nostra città è un onore poter ospitare artisti di questo calibro, specialmente in una zona che in quattro anni ha cambiato volto e ora è uno dei principali poli in cui organizzare eventi tutto l’anno. Questo concerto è il premio per il progetto di riqualificazione". Al parco Coletta, questa sera, le porte - con l’accesso da viale della Costituzione (dalla parte della stazione) apriranno alle 20, con inizio concerto alle 20.30.

Mario Tosatti