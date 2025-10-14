C’è la Fiera di Santa Teresa

Un ricco calendario di appuntamenti a Pontelagoscuro per l’Antica Fiera di Santa Teresa, con il tradizionale luna park da giovedì a mercoledì 21 ottobre. "L’evento – così l’assessore Angela Travagli – è una ricorrenza religiosa perché vuole ricordare Santa Teresa D’Avila protettrice di Pontelagoscuro, ma è ancora di più la Fiera delle fiere, simbolo di un’identità viva e condivisa. Una fiera che celebra le nostre radici, il nostro stare insieme e le nostre eccellenze, come il ‘mandurlin dal pont’ (prodotto Deco) rendendoci orgogliosi di essere parte di questa storia". Ad aprire la manifestazione storica è stata la rassegna espositiva dedicata a ‘Il Gioco e la scienza’, inaugurata sabato, mentre la festa proseguirà ora mettendo in connessione la zona delle giostre con l’animazione e il mercato lungo via Venezia. Tra i tanti appuntamenti, sabato alle 10 c’è la ‘caminda dal mundurlin’ e domenica la quarta edizione della ‘festa del manurlin’ in piazza Buozzi. L’attenzione poi sarà dedicata al luna park, che dal 16 al 21 torna protagonista con una varietà di attrazioni in grado di soddisfare grandi e piccoli, confermandosi un punto di riferimento per il divertimento durante i giorni della Fiera, sostenuto dall’assessorato agli spettacoli viaggianti che ha provveduto a facilitare il suo insediamento con la regolare manutenzione dell’area a loro dedicata.

Mario Tosatti