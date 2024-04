C’è la firma, il secondo chiostro passa dal Demanio al Comune

Firmata ieri di fronte al notaio, alla presenza per il Demanio del vice direttore, l’ingegnere Roberto Capuano, dell’assessore con delega al Patrimonio del Comune di Ferrara Angela Travagli, dell’ingegnere Salvatore Di Bari e dell’architetto Natascia Frasson, l’acquisizione da parte del Comune, tramite il federalismo culturale, del secondo chiostro del ’Monastero di Sant’Antonio Abate (o di Sant’Antonio in Polesine) - Caserma Caneva’. L’acquisizione a titolo non oneroso del compendio finora di proprietà statale, è il risultato di una proficua collaborazione dell’Ufficio Patrimonio in sinergia con il Ministero della cultura, l’Agenzia del demanio e le monache benedettine. Il primo chiostro era già di proprietà del Comune e concesso in uso alle monache di clausura benedettine. Nell’ottica di restauro e valorizzazione era stato infatti sottoscritto il mese scorso l’accordo di valorizzazione tra Comune, Demanio e Ministero, segnando così l’acquisizione di una porzione significativa dell’immobile. Questa operazione ha consentito di riunire in un’unica proprietà (comunale) il bene culturale e di concedere in uso gratuito alle monache anche gli spazi del secondo chiostro, finora del Demanio, al fine di valorizzare tutto il complesso. Il Comune con l’accordo si è inoltre impegnato a destinare il bene al Monastero stesso, per 50 anni, a fronte di un investimento delle monache di 1 milione di euro. Il via libera era avvenuto lo scorso 5 dicembre 2023, con delibera di Giunta. Alla sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione, che dà esecuzione alla delibera, lo scorso marzo, è seguita ieri la firma dell’atto notarile per il trasferimento. La realizzazione del Centro di valorizzazione della cultura e per l’accoglienza monastica benedettina prevede un investimento combinato, con una parte dei finanziamenti provenienti dal progetto ‘Ducato Estense’ (circa 1.3 milioni dal Ministero della Cultura), più 1 milione di euro di contributo privato fornito dalle Benedettine.