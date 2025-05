C’è la stretta di mano. Lo skatepark nella zona dell’ex Palaspecchi

È stato trovato l’accordo tra Comune, residenti di via Morari e via Caretti e i rappresentanti del gruppo sportivo di skateboard. Lo skatepark verrà realizzato nella zona ex Palaspecchi.

Lo hanno annunciato il vicesindaco con delega alle Opere pubbliche, Alessandro Balboni, e l’assessore allo Sport, Francesco Carità, al termine dei due incontri che si sono svolti con i cittadini e le realtà coinvolte nel progetto, inizialmente previsto in via Morari. La proposta del Comune è stata accolta favorevolmente sia dai rappresentanti dei residenti di via Morari sia dal gruppo degli skater. Già lo scorso anno, dopo una serie di confronti, era stato avviato un dialogo volto a individuare nuove aree utili e disponibili. "Grazie a un dialogo proficuo con l’amministrazione e a un lavoro di apertura da parte di tutti, siamo riusciti a trovare una soluzione condivisa. Siamo felici di sapere che tutte le realtà coinvolte sono ora soddisfatte nelle rispettive richieste e sollecitazioni. Questa soluzione è frutto di una importante interlocuzione tra Comune e cittadinanza", hanno dichiarato congiuntamente Balboni e Carità.

Sempre nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo con l’associazione degli appassionati di skate nell’area ex Pinqua, dove il Comune è attualmente impegnato nei lavori di demolizione del vecchio stabile dell’ex Palaspecchi, ultimo lotto oggetto di riqualificazione urbana della zona. Il parere è stato favorevole: la realizzazione dello skatepark si sposterà dunque in quest’area della città. La riqualificazione dell’immobile dismesso di via Beethoven e dell’area circostante, fino a poco tempo fa al centro del degrado, prevede la realizzazione di nuove aree sportive nell’ambito del progetto ’Prosport’, per un investimento complessivo di 1,9 milioni di euro. Nell’area saranno inoltre realizzati 53 alloggi di edilizia residenziale sociale per un importo complessivo di 10.377.600 euro. Il progetto, che interesserà un lotto di 23.000 metri quadrati, prevede la costruzione di campi da basket, percorsi vita, aree per attività di fitness e altre pratiche sportive, all’interno di un contesto arricchito da ampie zone verdi, con l’obiettivo di riqualificare l’intero quartiere. In questo contesto, lo skatepark sarà inserito tra le attività ludico-sportive all’aperto previste. Rimarrà in via Morari la realizzazione della pista di pattinaggio. Quest’ultima struttura era già prevista nel progetto iniziale e sarà finanziata con apposita copertura economica.