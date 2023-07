C’è l’ombra del dolo sull’auto in fiamme a fianco della Romea

Carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti, la scorsa notte, per un’automobile in fiamme a Mesola. Il veicolo si trovava lungo la Strada statale Romea, nei pressi della cartiera. Non appena giunti sul posto, i pompieri hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e a metterlo in sicurezza, per scongiurare potenziali situazioni di pericolo. Completata l’operazione, sono stati effettuati i rilievi da parte degli uomini dell’Arma, coadiuvati dagli stessi vigili del fuoco, allo scopo di ricostruire le cause dell’incendio sul mezzo e a chi quest’ultimo appartenesse. A quando si è potuto apprendere, non è sfuggito agli intervenuti che l’automobile non presentasse le necessarie targhe. Una mancanza che potrebbe avvalorare l’ipotesi che si sia trattato di un incendio di origine dolosa, quello che si è sviluppato sul mezzo. Non si può escludere nemmeno che potesse trattarsi di un mezzo rubato, abbandonato lungo la strada e dato alle fiamme.