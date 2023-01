C’è più tempo per le proposte dei cittadini

I cittadini avranno più tempo per presentare le proprie proposte e i propri contributi al nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug), lo strumento di pianificazione e governo del territorio comunale che disegnerà la Ferrara dei prossimi anni. La giunta - su proposta dell’assessore Nicola Lodi - ha infatti prorogato di un mese i termini della scadenza originariamente fissata: ora ci sarà tempo fino al 15 febbraio per dare il proprio apporto allo strumento di pianificazione. "Vogliamo – dice Lodi – garantire il più ampio coinvolgimento dei cittadini e di tutte le realtà economiche e sociali. La scelta di estendere i tempi per dar loro modo di esprimersi nasce proprio da qui. La definizione del Pug rappresenta un momento importantissimo, per la definizione delle linee strategiche e delle modalità operative che guideranno le trasformazioni della città nei prossimi anni". Il percorso partecipativo è stato avviato, nei mesi scorsi, anche con specifiche occasioni di condivisione con gli enti e con i portatori di interesse. A tal fine il primo dicembre si è concluso il primo ciclo di incontri con i, cosiddetti, stakeholder. A novembre 2022, in diversi appuntamenti, sono state realizzate riunioni con le società del polo chimico, Ami, Tper, Ferrara Tua, Asp, Acer, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le associazioni ambientaliste. Le prossime tappe, terminate le ‘consultazioni’ anche con i cittadini, saranno: l’assunzione da parte della giunta, la pubblicazione, l’acquisizione dei pareri formali da parte degli enti, quindi il pronunciamento del consiglio comunale e l’adozione. Più nel dettaglio, il Pug è lo strumento di pianificazione che il Comune predispone, con riferimento all’intero territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza.