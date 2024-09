C’è profumo di tartufo nell’aria. Torna la tradizionale sagra

SANT’AGOSTINO

Sant’Agostino festeggia il tartufo con l’ormai storica sagra dal 4 al 16 settembre, tutte le sere dalle 19.30 e la domenica anche a pranzo dalle 12. Una sagra che chiama a raccolta tutti gli amanti del tartufo e che, sdoppiandosi, vedrà un bis in tardo autunno, nei tre week end di novembre, dal venerdì alla domenica. E da domani ce n’è davvero per tutti i gusti perché la Sagra del Tartufo di Sant’Agostino è la fusione della cucina tradizionale ferrarese con il tartufo, con piatti rigorosamente preparati a mano, dalle lasagne ai tortellini, poi la faraona cotta in crosta di pane e la panatura della cotoletta ma anche uova e tagliata, il tutto arricchito dal tartufo nero nell’edizione di settembre e dal tartufo bianco in quella di novembre. La particolarità dell’edizione al via è che il lunedì, martedì e mercoledì ci saranno piatti fuori menù, specialità a volte portate anche da ristoratori, per abbracciare più persone e più gusti possibili, offrendo vere e proprie serate evento per chi ha voglia di sperimentare novità e golosità. Sant’Agostino fa parte dal 2009 anche dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo e così la Sagra dedicata al pregiato tubero, giunta alla 45esima edizione, farà rivivere come per magia il vincolo inscindibile tra la comunità locale, l’area naturale che la circonda e l’esperienza nella preparazione di ricette che esaltano un prodotto dal profumo e dal sapore inconfondibili, fra i più amati a ogni latitudine. Tutti gli aromi del Bosco della Panfilia, terra di tartufo, saranno racchiusi nei piatti preparati con amore dalle massaie locali: fantasia di antipasti al tartufo e sformato di zucca o di spinaci al tartufo per iniziare, tortellini, tagliolini, crespelle e lasagne al tartufo come primi piatti, tagliata, cotoletta, faraona e uova col tartufo come secondi. Nel grande "Ristorante Tenda", non mancheranno le portate più classiche della tradizione locale come i tagliolini al ragù, i tortellini in brodo, la faraona al cartoccio e la torta di tagliatelle. Per chi ama l’outdoor il Bosco della Panfilia con i suoi frassini, olmi, farnie, pioppi che si alternano ad aceri e noccioli e molto altro ancora è perfetto per passeggiate rilassanti e rigeneranti. Restate in silenzio è possibile udire il picchio rosso e il picchio verde tambureggiare sui rami.