C’è ’Senza Confini’, al teatro De Micheli in scena l’inclusione

Al teatro "De Micheli" di Copparo, mercoledì alle 20.45, andrà in scena "Senza Confini", uno spettacolo all’insegna dell’arte e dell’inclusione organizzato dal Cus Ferrara Dance Lab, con il patrocinio del Comune. Tutto il ricavato della serata, a ingresso libero con offerta volontaria, sarà devoluto al Centro Donna Giustizia, in particolare allo sportello territoriale di Copparo chiamato "Non ti scordar di me". L’evento vedrà la partecipazione della compagnia teatrale La Piccola Broadway by Assoferirini Onlus e del gruppo Danza Orientale del Cus Ferrara. Una sinergia tra danza e teatro per lanciare un messaggio chiaro e necessario contro ogni forma di violenza e discriminazione. All’ingresso del teatro, vi sarà uno stand informativo curato dal Centro Donna Giustizia, con operatrici a disposizione per fornire informazioni sui servizi offerti e sulle modalità di accesso allo sportello di Copparo con sede nella Casa della Comunità (aperto il lunedì pomeriggio e il giovedì mattina, e contattabile al 335-6845738). Nel corso del 2024, questo sportello ha accolto 37 donne, di cui 32 di nazionalità italiana e 5 di origini straniere, e molte sono madri: 30 donne hanno figli o figlie coinvolti o testimoni delle violenze subite. I racconti emersi nei colloqui riguardano prevalentemente violenze psicologiche e fisiche, ma anche economiche, sessuali e casi di stalking. Intenso il lavoro delle operatrici: oltre 440 contatti tra telefonate, e-mail e messaggi, a cui si aggiungono 122 colloqui individuali. Fondamentale anche l’attivazione di percorsi legali, psicologici e di mediazione culturale, oltre al sostegno pratico: dalla ricerca di un lavoro o di una casa, al collegamento con i servizi sociali e sanitari, fino alla distribuzione di beni alimentari o l’accompagnamento in percorsi per i minori.

v. f.