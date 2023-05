C’è ’Sun Valley’, Baby K infiamma gli Estensi

di Valerio Franzoni

Ottima musica, risate e un bel panorama. Ecco gli ingredienti del nuovo evento di inizio estate ‘Sun Valley’ che, il 2 e 3 giugno, animerà l’Arena Assonautica a Lido degli Estensi. La manifestazione, patrocinata e sostenuta dal Comune, sarà organizzata dall’associazione Comacchio Festival e vedrà la presenza di grandi ospiti. Ieri, a Palazzo Bellini, sono stati tolti i veli sull’evento dalla vicesindaco Maura Tomasi, dall’assessore al Turismo Emanuele Mari, dalla presidente di Comacchio Festival Agnieszka Justyna Aga Brenska, affiancata da Matteo Montagnini. "Siamo certi che sarà un evento importante – così la Tomasi –, con il quale daremo il via all’estate sulla nostra costa". Una manifestazione che, come evidenziato Mari, andrà ad arricchire ulteriormente il grande programma, in parte nuovi e in parte consolidati, che contribuiscono a vivacizzare il territorio e ad allungare la stagione turistica, non solo limitata alla sola estate.

Ma veniamo al programma. Il 2 giugno Baby K, ‘grande firma’ di tormentoni estivi come ‘Da Zero a Cento’, ‘Non mi basta più’, ‘Playa’ e molti altri, poi il rapper campano Rocco Hunt, da anni sulla breccia musicale e che ha collezionato diversi dischi di platino, e Gaia Bianchi, una delle influencer e tiktoker italiane più seguite. E, a rendere ancor più ricco lo spettacolo, sarà il format ’90 Wonderland’, spettacolare viaggio tra le migliori hit anni ’90. Ingresso 10 euro (consumazione inclusa): i biglietti si potranno acquistare su TicketSms o alla biglietteria che sarà aperta in occasione della serata.

Comicità e divertimento saranno protagonisti il 3, quando all’Arena si esibiranno maghi della risata da Zelig e Colorado Café: Beppe Braida, Sergio Sgrilli, Gianluca Impastato e Paolo Franceschini, pronti ad intrattenere il pubblico con i loro sketch in Sun Valley. Questa seconda serata, con ingresso ad offerta libera, avrà anche una finalità benefica: gli introiti saranno destinati all’associazione ‘Insieme per l’Infanzia’ a sostegno dell’attività della scuola materna del Duomo di Comacchio. "L’associazione Comacchio Festival – così la presidente Aga Brenska – è composta di volontari che hanno come obiettivo di far conoscere Comacchio in Italia e in Europa". La scelta della nuova location non è casuale: l’obiettivo è farla diventare arena per gli spettacoli estivi della costa che mancava, "con un occhio – chiude Tomasi – anche all’ambiente, considerando che la spiaggia, ospita specie nidificanti".