"C’è troppo silenzio". Scatta la protesta

CENTO

"Sull’ospedale tutto tace. Basta. Servono i fatti" è così che Fratelli d’Italia dà appuntamento a domani, alle 17.30 davanti all’ospedale per un sit-in. "E’ una protesta contro chi non tutela i centesi e accetta le decisioni piovute dall’alto – dicono - è ora di far sentire la voce della città e protestare contro chi non ascolta le esigenze dei cittadini e continua a far finta che Cento è felice e sicura. Abbiamo perso il punto nascite e diversi servizi, non è possibile accedere a tantissime visite specialistiche se non privatamente all’interno dell’ospedale stesso e ci permettiamo il lusso di spendere milioni di euro di soldi pubblici per aprire la casa della salute nell’ex stazione delle corriere".