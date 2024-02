C’è tutto il tempo quando sei gentile. Barbara Reverberi oggi a Libraccio

C’è tutto il tempo, quando sei gentile. E’ il titolo del libro di Barbara Reverberi, giornalista milanese di lungo corso, formatrice, coach accreditata, mentore, come ama essere definitiva. Professionista nota nel mondo dei social, Linkedin in particolare, per la sua attività di mentore, ossia di colei che aiuta i professionisti ad esplorare e a raccontare se stessi secondo canoni di autenticità e di riconoscibilità. Oggi, alle 17.30, a Libraccio, dialogando con la giornalista Camilla Ghedini, presenterà il suo primo testo, edito da La traccia buona, in cui affronta il concetto di tempo in rapporto alla necessità di ritrovare il valore della gentilezza verso gli altri e verso se stessi. Una gentilezza capace di manifestarsi o riemergere – se soffocata – attraverso l’ascolto delle nostre necessità emotive, spirituali, senza farci assorbire dal vortice della frenesia del tempo che sembra sempre mancare. Essere, avere, fare. Verbi che tornano ad essere fondamentali nella nostra quotidianità, fatta perlopiù di lavoro e rapporti di lavoro. Ecco allora, il senso del testo, che le gentilezza – altra cosa dalla formale educazione – può tornare a sostanziare relazioni e tempo.