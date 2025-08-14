"C’è un batterio pericoloso". Ritirato lotto di vongole

In un supermercato di Roma è stata ritirata una partita di vongole veraci provenienti da Goro per la presunta presenza del batterio Escherichia coli oltre i limiti di legge. Ad accorgersi i carabinieri del Nas della capitale che hanno effettuato un’analisi approfondita dopo le segnalazioni di alcuni consumatori. Sotto la lente soprattutto la conservazione e il trasporto di queste vongole, che avrebbe causato l’insorgere del problema sanitario.

La catena di supermercati ha deciso, in via del tutto precauzionale per tutelare la salute dei consumatori, di ritirare altre partite di molluschi provenienti dallo stesso fornitore. Le vongole raccolte sono antecedenti alla raccolta di quest’anno. Potrebbero essere state congelate e vendute come fresche all’insaputa del market, che poi le ha rese disponibili ai propri clienti di Roma. In particolare, sono stati ritirati diversi formati di vendita: da 500 grammi, da 3 chilogrammi (6 x 500 grammi) e da 5 chilogrammi (10 x 500 grammi).

Per fortuna il lotto è stato ritirato prima che qualcuno accusasse malesseri. Non risulta, infatti, che ci siano state intossicazioni alimentari. Va sottolineato che le vongole attualmente in commercio di Goro e provviste della tracciatura, sono assolutamente sicure. A creare il disagio a Roma una partita di molluschi mal conservata e addirittura venduta come fresca quando sarebbe invece stata congelata per mesi. Sia chiaro: è soltanto un’ipotesi che le forze dell’ordine della capitale dovranno verificare.

Nel recente passato abbiamo visto numerosi richiami e ritiri dal mercato per lo stesso tipo di batterio presente in queste vongole: alcuni mesi fa è accaduto per dei lotti di formaggi, soprattutto taleggio e fontina, dove era stata riscontrata la presenza dell’Escherichia coli. Questo batterio lo abbiamo tutti noi, in maniera naturale, nel microbiota dell’intestino ma vive anche all’interno di alcuni animali: ciò significa che sebbene molti ceppi siano del tutto innocui e convivano nel nostro organismo, altri possono essere potenzialmente dannosi per la nostra salute provocando forti intossicazioni alimentari e sintomatologia variabile da diarrea a dolori addominali fino a forme più gravi.