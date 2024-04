"C’è un legame tra volatili e natura. Monitoriamo il loro benessere"

La Manifattura dei Marinati di Comacchio, domani dalle 10, ospiterà il seminario scientifico ‘Gli uccelli delle campagne’, organizzato dal Parco del Delta del Po Emilia-Romagna. Gli uccelli, soprattutto le specie comuni nidificanti, rappresentano ottimi indicatori ecologici: sono animali sensibili ai cambiamenti ambientali, sono facilmente contattabili soprattutto nel periodo riproduttivo, permettono il monitoraggio degli habitat su larga scala e, occupando livelli alti della catena alimentare, riflettono i cambiamenti subiti anche da altri taxa che occupano livelli trofici inferiori. Per questo il loro stato di conservazione è strettamente relazionato alla nostra qualità della vita. Di questo si parlerà nel seminario, che si inserisce nell’ambito del Progetto Life Perdix, che mira al recupero e alla conservazione della Starna italica. Dopo i saluti istituzionali della presidente del Parco del Delta del Po E-R Aida Morelli (nella foto), si alterneranno gli interventi di Federica Luoni e Roberta Righini (Lipu) sul tema ‘Il progetto Farmland Bird Index, monitoraggio dello stato di salute degli uccelli delle campagne italiane’; Jacopo Cecere - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale su ‘Il progetto LIFE Falkon per il grillaio nidificante nelle campagne della Pianura Padana’. E ancora, Roberto Tinarelli (Asoer) che parlerà di ‘Alcune interessanti specie nidificanti e svernanti nelle campagne del Parco del Delta del Po’.