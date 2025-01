C’è un’emergenza frane e argini. Due giorni di test per i soccorsi

Testare la risposta del volontariato di Protezione civile in contesti di emergenza, in assenza di rete telefonica, dati o radio, verificando così l’infrastruttura tecnologica in uso alle associazioni dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (Argenta, Ostellato e Portomaggiore), formandone gli operatori al corretto utilizzo e analizzando eventuali criticità riscontrate. E’ l’obiettivo del progetto che sarà messo in campo sabato e domenica prossimi a Ostellato (dalle 8.30). Si chiama ’Prociv on Sat’, è la piattaforma del Dipartimento della Protezione civile che consente di visualizzare, a scala nazionale, sia i fenomeni in corso sia quelli registrati nelle ultime 24 ore attraverso l’elaborazione, in tempo reale, di dati grezzi provenienti dalla rete radar nazionale, dalla rete delle stazioni pluviometriche e termometriche, dai dati satellitari e dalla rete di fulminazioni. Alla produzione di questi dati partecipano le Regioni attraverso la Rete dei centri funzionali, l’Enav e l’Aeronautica. L’addestramento sull’utilizzo delle nuove tecnologie in ambiti emergenziali, è organizzato da Avpc Ostellato, in collaborazione con Lida (Argenta) e le associazioni nazionali di bersaglieri e carabinieri (Portomaggiore). Sarà simulata un’emergenza improvvisa con criticità nei pressi di argini rilevanti, causata da una prolungata perturbazione atmosferica con venti forti. Immaginando che gli uffici del Comune di Ostellato siano inagibili, il Coc sarà attivato in una struttura mobile. Gli operatori attiveranno la rete internet satellitare e un sistema informatico condiviso per la gestione delle segnalazioni e la suddivisione degli stati di urgenza. Sabato pomeriggio, i volontari parteciperanno a una sessione di aggiornamento sulle modalità di intervento in presenza di acque alte e relativi rischi; domenica prenderanno parte alle dimostrazioni pratiche di intervento.

f.v.