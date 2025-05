C’è voglia di sport. I tornei si fanno in tre

Weekend di sport nei campi di calcio copparesi. Al via il torneo Magri, proseguono il ’Pano’ e il ’Resca-Gardinali’. Un fine settimana all’insegna del calcio giovanile, della passione sportiva e del ricordo di figure storiche del territorio. Tra Copparo, Sabbioncello San Pietro e Ambrogio si svolgono tre importanti appuntamenti dedicati alle giovani promesse del pallone, patrocinati dal Comune.

Domani, dalle 8 alle 17, lo stadio Decimo Preziosa di Copparo ospita il Torneo Valentino Magri, manifestazione organizzata dall’Asd Copparese 2015. In campo 12 squadre della categoria Pulcini 2014 e 2015, che saranno protagoniste di una giornata di sport, divertimento e spirito di squadra, intitolata allo storico dirigente rossoblu.

Prosegue il 4° Memorial ’Pano’, torneo giovanile promosso dall’Asd Sorgente, in ricordo dello storico presidente Vincenzo Conti. La manifestazione porta sul campo di Sabbioncello San Pietro tutto l’entusiasmo del calcio giovanile: sabato 24 maggio sul terreno dell’“A. Pasti” scenderanno le squadre della categoria Juniores in un triangolare di sicuro spettacolo. Per tutta la durata del torneo, fino al 31 maggio, sarà attivo lo stand gastronomico.

Ad Ambrogio è in corso la 26ª edizione del Memorial “Resca-Gardinali”, torneo nazionale organizzato dall’Asd Amici di Stefano, in collaborazione con l’Asd Jolanda Volley. Vi sono impegnati i giovani atleti delle categorie Giovanissimi (Under 15) e Allievi (Under 17), che disputano due incontri serali, in programma alle 19 e alle 21: si gioca sia sabato 24 sia domenica 25 maggio. Anche qui, è presente uno stand gastronomico a servizio di sportivi e spettatori.

Tre appuntamenti diversi ma uniti da un unico spirito: la voglia di crescere insieme attraverso lo sport, nel ricordo di chi ha lasciato un segno indelebile nella comunità.