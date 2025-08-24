Cecilia Vicentini (Imago Memoriae): "Cerchiamo mecenati per la cultura"

Imago Memoriae – non è solo il nome di una collana editoriale ma, per metonimia, è anche il vero volto (quantomeno il più aggiornato) della ricerca storico artistica ferrarese. Ed è un volto, al momento, tutto femminile. Infatti, dietro Imago Memoriae – pubblicata da Editori Paparo – si cela un comitato scientifico e un gruppo di ricerca di assoluto livello, riunito dalla direttrice della collana, la ferrarese (originaria di Berra) Cecilia Vicentini, che ricopre il ruolo di professore associato all’università eCampus. "I temi che intendiamo affrontare in questa impresa editoriale – ha spiegato Vicentini al Carlino – abbracciano un periodo ampio e vario, principalmente dal Cinque al Settecento, e sono soprattutto relativi alla dispersione del patrimonio ferrarese". In altre parole, lo scopo è "visualizzare quello che a Ferrara non c’è più", e così ricostruire il grande patrimonio locale che dalla fine del Cinquecento si è disperso in tutto il mondo, seguendo una "dimensione privilegiata di indagine": quella archivistica. Per arrivare ai risultati che annunceremo, si sono rivelati fondamentali alcuni fattori. In primis, la scelta dell’editore, ovverosia i napoletani Pompeo e Beatrice Paparo (padre e figlia), tra i più prestigiosi nell’ambito storico artistico. In secondo luogo, il patrocinio del Comune di Ferrara e il sostegno dell’università eCampus, ateneo che ormai da tre anni assicura un finanziamento per le attività editoriali della collana. Ogni pubblicazione, poi, comporta un ulteriore supporto degli enti a cui i diversi autori sono affiliati. Ma l’appello di Vicentini va anche ai ferraresi: "le nostre sono attività editoriali molto costose. Siamo alla ricerca di sponsor e mecenati: sarebbe un investimento molto nobile per sostenere la cultura a Ferrara".

Oltre a ciò, sarebbe anche un buon modo per aiutare la diffusione della storia della città al di fuori delle sue mura: si pensi solo al fatto che il primo volume della collana ‘Rifar Ferrara in Roma. Arte e diplomazia alla corte di Alessandro d’Este’ di Lara Scanu è stato presentato all’Accademia Nazionale di San Luca. Terzo fattore determinante per la buona riuscita di Imago Memoriae è la cura di ogni dettaglio, "possibile grazie a un lavoro di equipe totale e, per questo, devo ringraziare Marialucia Menegatti e Stefania De Vincentis che si prodigano anche per la ricerca di supporti finanziari". È della stessa De Vincentis (Università Ca’ Foscari) il secondo volume della raccolta, ‘Il museo digitale. Esperienze e progetti’, che rivela subito la vocazione più che moderna della collana, con un’apertura su nuovi studi, ricerche e metodi: "il volume indaga i possibili punti di congiunzione tra le nuove manifestazioni della Digital Art History e i progetti afferenti al museo digitale, ponendo a confronto esempi di progetti che riguardano sia l’ambito museale sia la storia dell’arte".

Infine, in attesa di definire le pubblicazioni del 2026 sui pittori Gennari di Bologna e sulla famiglia Pio di Savoia, tra settembre e ottobre usciranno altri due numeri della collana tutti estensi: il primo – ‘Garofalo pittore. Studi e ricerche’ di Alessandra Pattanaro (Università degli Studi di Padova) – raccoglie una selezione di interventi dedicati dalla studiosa al pittore ferrarese Benvenuto Tisi, detto il Garofalo (1481-1559); il secondo – ‘Decorazione d’interno a Ferrara tra ‘300 e ‘500 a Casa Minerbi – Dal Sale, a Casa Romei e nel monastero del Corpus Domini’, a cura di Marcello Toffanello – riporta il pubblico della collana con i piedi ben radicati in alcuni dei luoghi simbolo della città e dell’immaginario collettivo di chi oggi la abita. Finché questo immaginario sopravvive: un altro degli scopi di Imago Memoriae.